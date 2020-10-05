製造業、旅行社無薪假再惡化 攀升934家、近1.8萬人

勞動部今（5）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假再度攀升至934家、17,981人，一周之內新增41家、972人。這期無薪假的增加，主要集中製造業，顯示製造業景氣仍未回穩。

服務業部分，無薪假增加主要集中在運輸倉儲業、支援服務業（含旅行社），主要受到全球邊境管制影響。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，製造業向來無薪假重災區，原本於9月間隨著政府祭出紓困3.0，似有趨緩之勢，但根據勞動部最新統計，製造業無薪假仍居高不下，未見緩解。

勞動部統計指出，目前製造業有283家、10,671人實施無薪假，占整體無薪假人數之五成九，一周內增加13家、408人。而且四大業實施無薪假家數及人數皆較上一期增加。

其中，因受全球需求減少、衝擊最嚴重的金屬機電工業，目前仍有137家、4,274人實施無薪假，較上一周增加3家、102人。資訊電子工業目前則有31家、706人實施無薪假，較上一期增1家、8人。

化學工業現則有56家、4,111人實施無薪假，較上一期增5家、184人。民生工業現則有59家、1,580人實施無薪假，較上一期增4家、114人。

至於服務業方面，運輸倉儲業現則有54家、1,670人實施無薪假，較上周增4家、282人；住宿餐飲業目前有38家、702人實施無薪假，較上一期增加2家、67人。

支援服務業（含旅行社）目前則有90家、931人實施無薪假，較上一周增加10家、183人，明顯暴增，足見無限期停止出入團對旅行社之衝擊。