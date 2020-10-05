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陸資審查趨嚴衝擊台商 律師：以資金最終受益人認定

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

未來陸資審查將趨嚴，最快第4季就會拍板上路，但是否也可能衝擊在中國大陸投資台商們的投資布局呢？對此，普華商務法律事務所律師馬碩遠表示，依照目前規定，不論是台資或外資，若其投資大陸企業後，再透過該大陸企業投資台灣，一樣會被認為是陸資。

但是，從鼓勵台商回台投資的角度，經濟部應考慮在能確認證明資金的最終受益人屬於台商或外商前提下，在一定條件下得放寬認定不屬於陸資。

馬碩遠進一步指出，從目前洗錢防制的國際趨勢來看，建議應該從資金的最終受益人（Ultimate Beneficial Owner）來判斷資金的屬性。也就是說，如果資金的最終受益人是台商，應可認定該資金算是台資。

此外，依馬碩遠觀察，此次「大陸地區人民來台投資許可辦法」修法還有一個很重要的政策目的，是避免我國核心技術的不當外移，避免陸資企業以併購方式取得台灣公司高端技術或智慧財產權等，影響我國核心產業發展。

然而，若認為所有技術或智財權的取得均應事先經過投審會審查，除了增加投審會審查負擔外，因為審查時間及標準的不確定性過高，對於市場經濟及產業發展未必能起到保護的作用，反而可能有不利的影響。

馬碩遠進一步建議，經濟部可以考慮以正面或負面表列的方式，針對非高科技、非高端技術等予以豁免或簡化審查，同時兼顧產業正常發展合作的彈性。

陸資 台商 經濟部

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