勞動基金收益穩定回升 8月再賺489億元

勞動基金收益持續穩定回升。勞動基金運用局今（5）日公布勞動基金最新績效，累計今年前8月，勞動基金收益數為771.4億元，收益率為1.81%，8月單月賺489.5億元。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，7月單月回補金額高達1,780.3億元，8月單月再賺489.5億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，貿易夥伴經濟回穩，加上廠商持續提高在台產能，民間消費和投資也可持續增加，明年的經濟成長率預測值為 3.28％。

整體而言，隨著全球確診人數持續上升，疫苗上市前，疫情對經濟活動仍存在制約，惟全球主要經濟體均祭出大規模寬鬆貨幣與財政政策，以延續景氣回溫趨勢，未來仍需關注全球疫情發展、疫苗藥物研發進度、英國脫歐風險及美中緊張關係等因素之發展。

整體勞動基金截至今年8月底止規模為4兆4,583億元，其中新制勞退基金規模為2兆6,307億元，舊制勞退基金規模為8,998億元，勞保基金規模為7,681億元。

勞動基金依市場情勢審慎動態調整資產配置，均衡布局於國內外金融市場，今年截至8月底止，整體勞動基金評價後收益數為771.4億元，收益率1.81％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為1.47％、1.98％、2.97％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,975億元，收益數為109.8億元，收益率為3.05％。