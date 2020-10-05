快訊

今年第14號颱風昌鴻生成！ 是否影響台灣「這2天」是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動基金收益穩定回升 8月再賺489億元

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金收益持續穩定回升。圖／聯合報系資料照
勞動基金收益持續穩定回升。圖／聯合報系資料照

勞動基金收益持續穩定回升。勞動基金運用局今（5）日公布勞動基金最新績效，累計今年前8月，勞動基金收益數為771.4億元，收益率為1.81%，8月單月賺489.5億元。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，7月單月回補金額高達1,780.3億元，8月單月再賺489.5億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，貿易夥伴經濟回穩，加上廠商持續提高在台產能，民間消費和投資也可持續增加，明年的經濟成長率預測值為 3.28％。

整體而言，隨著全球確診人數持續上升，疫苗上市前，疫情對經濟活動仍存在制約，惟全球主要經濟體均祭出大規模寬鬆貨幣與財政政策，以延續景氣回溫趨勢，未來仍需關注全球疫情發展、疫苗藥物研發進度、英國脫歐風險及美中緊張關係等因素之發展。

整體勞動基金截至今年8月底止規模為4兆4,583億元，其中新制勞退基金規模為2兆6,307億元，舊制勞退基金規模為8,998億元，勞保基金規模為7,681億元。

勞動基金依市場情勢審慎動態調整資產配置，均衡布局於國內外金融市場，今年截至8月底止，整體勞動基金評價後收益數為771.4億元，收益率1.81％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為1.47％、1.98％、2.97％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,975億元，收益數為109.8億元，收益率為3.05％。

勞動基金 疫情

延伸閱讀

破除傳言 英國疫苗任務負責人：不會全民接種

陸流感疫苗供應吃緊 炒價升至3倍

生技基金 擁四大利多

公費流感疫苗今起施打 長者宜順便接種肺炎鏈球菌疫苗

相關新聞

製造業、旅行社無薪假再惡化 攀升934家、近1.8萬人

勞動部今（5）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假再度攀升至934家、17,981人，一周之內新增41家...

勞動基金收益穩定回升 8月再賺489億元

勞動基金收益持續穩定回升。勞動基金運用局今（5）日公布勞動基金最新績效，累計今年前8月，勞動基金收益數為771.4億元，...

生華科：抗疫新藥擬推40人臨床 願向白宮推薦自家解藥

美國總統川普染疫，新藥公司生華科（6492）表示，公司的抗疫新藥Silmitasertib(CX-4945)是一項治療新...

9月PMI、NMI續擴張 機械設備中斷16個月緊縮

中華經濟研究院今（5）日公布9月台灣採購經理人指數，製造業採購經理人指數（PMI）為57.7，較上月續揚1.7，是201...

勞工到底幾歲能領退休金？看懂這張圖不再疑惑

勞保年金會不會縮水嗎？勞退多久可以領月退？多數勞工很關心退休金議題，但不少人對勞保跟勞退，勞退有新制與舊制，卻是霧煞煞。

陸資審查趨嚴衝擊台商 律師：以資金最終受益人認定

未來陸資審查將趨嚴，最快第4季就會拍板上路，但是否也可能衝擊在中國大陸投資台商們的投資布局呢？對此，普華商務法律事務所律...

盛弘旗下敏成熔噴布廠落腳南加州 拚年底前投產

美國總統川普感染新冠肺炎，有望強化美國民眾的防疫意識，盛弘（8403）集團董事長楊弘仁首度鬆口表示，旗下敏成在美國的熔噴...

影／印尼要求雇主負擔移工機票、簽證費 勞長：協商中

印尼政府7月底宣布明年起輸出移工的護照簽證、來回機票、訓練費、體健費等費用將由雇主負擔，折算新台幣約7萬至10萬元，引發...

久陽子公司榮福成立台鋼能源公司 搶攻綠電商機

久陽精密（5011）子公司榮福於9月30日董事會通過設立台鋼能源股份有限公司，負責統籌規劃集團內再生能源發展相關事宜。初...

專家看本周指標／歐美消費復甦不夠力

受助於全球商品需求復甦期待，近期多數國家公布的9月製造業PMI數據，普遍維持改善。不過，有些國家新冠肺炎疫情重燃，且企業...

經部訂餘電躉購機制 綠電業者保障更多了

為提供綠電業者保障，資誠會計師蔡亦臺指出，隨著綠電交易開放，業者不僅可以售電給各大企業，同時經濟部也設有餘電躉購機制，得...

名人TALKS／相信，產業「新物種」的DNA

最近阿里巴巴動物園中出現了一個新的物種，叫做犀牛智造，這是二○一六年以來，馬雲講的五大新（新零售、新金融、新技術、新能源...

熱門新聞

中國買下台積電要多少錢？ 鄉民曝「天價數字」：有錢也不賣

4.2萬人還沒賣！元大原油正25日報下市 3要點必知

蘋果智慧表熱賣 台鏈大補

矽晶圓雙雄 產能塞爆

台積Q4旺 5奈米滿載

中芯禁令上路 旺宏、聯電、台積電受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。