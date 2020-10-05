盛弘旗下敏成熔噴布廠落腳南加州 拚年底前投產

美國總統川普感染新冠肺炎，有望強化美國民眾的防疫意識，盛弘（8403）集團董事長楊弘仁首度鬆口表示，旗下敏成在美國的熔噴布廠， 將落腳在南加州，預計下個月裝機，目標年底前投產，共設四條生產線，最多可滿足下游日產800萬片口罩。

楊弘仁指出，對於川普染疫，他一點都不意外，事實上許多歐美國家新冠疫情感染人數眾多，都是因為這些西方國家對於防疫工作未能落實執行所致。

楊弘仁認為，川普將和英國首相強生（Boris Johnson）一樣，原本對個人防疫措施相當輕忽，必須等到自己染疫後、才會開始重視全國防疫工作，而他也相信，美國民眾在看到自己國家元首也染新冠肺炎後，對於個人防疫一定會開始全民總動員。

敏成（4431）原規畫9月就要到美國設熔噴布廠，楊弘仁表示，為了慎重起見，目前兩座機台仍在台灣測試中。他期待下個月就能完成測試，並將機台運往美國南加州聖貝納迪諾（San Bernardino）郡，目標年底前開始量產日產4公噸的熔噴布，之後再三個月另外兩座機台也能上線，總計日產8公噸的熔噴布產線，可滿足下游日產800萬片口罩。

另外，楊弘仁認為，完整的防疫工作，應該要建構個人防護裝備（Personal Protective Equipment,PPE），敏成除了自己積極開發口罩所需熔噴布，也會邀集其他合作廠商共同打造眼罩、頭套、防護衣及手套等旗艦大隊，初步是在高雄建立產業供應鏈，未來也會在美國邀集其他合作廠商，共同打造美國PPE供應鏈。

楊弘仁表示，美國的各項健康防護裝備需求量一向很大，但是過去多半仰賴進口，且以中國大陸為主，現在正面臨美中貿易衝突之際，美國政府積極鼓勵各產線回到美國本土，因此在美打造PPE的時機點已經到來。