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生華科：抗疫新藥擬推40人臨床 願向白宮推薦自家解藥

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
生華科董事長胡定吾。 報系資料照
生華科董事長胡定吾。 報系資料照

美國總統川普染疫，新藥公司生華科（6492）表示，公司的抗疫新藥Silmitasertib(CX-4945)是一項治療新冠肺炎重症的藥物。根據報導，川普已經使用瑞德西韋第二劑，醫界認為只有重症患者才會用到瑞德西韋，如果有需要，生華科也願意向白宮醫療團隊提供CX-4945臨床用藥，並祝福兩人早日康復。

生華科的CX-4945，透過美國醫療機構Banner Health進行緊急治療人體臨床試驗（Emergency IND, EIND），目前EIND仍在進行中；但是Banner Health已準備提出研究者發起主導的臨床試驗（Investigator-Initiated Trial, IIT），臨床人數40人。

此外，生華科除了與Banner Health合作進行臨床試驗之外，也透過美國喬治亞州先進研究和教育中心申請IIT臨床試驗，該中心日前已接到美國食品藥物管理局（FDA）來函，建議修改主要設計指標，喬治亞州先進研究和教育中心已修改完成、並再度送件申請IIT。

生華科指出，CX-4945用於治療新冠肺炎的相關進度方面，目前正與Banner Health及喬治亞州先進研究和教育中心合作臨床試驗，由於雙方合作模式臨床試驗由合作夥伴主導，目前進度皆符合預期，未來消息揭露將視臨床進度公告。

日前傳出Banner Health執行CX-4945的EIND新冠肺炎重症患者，該患者曾使用瑞德西韋無效，後經過五天治療後完全康復，已於美國時間9月3日出院，目前醫院仍針對其他病人進行試驗中。

生華科表示，Banner Health的EIND預計收五到十位病人，根據重大訊息，生技新藥公司應避免發布尚在臨床試驗過程中的統計數據，公司為法令遵循，擬待EIND臨床試驗告一段落後再另行公告所有病人的治療情形。

不過，Banner Health鑒於EIND初步臨床效果良好，但是以恩慈療法的方式進行，需要每個病人逐一申請，擬規劃接下來的IIT臨床，預期將收40個病人，收案患者的身體狀態，預期也會比恩慈療法所收患者更好。

生華科

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