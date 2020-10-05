久陽子公司榮福成立台鋼能源公司 搶攻綠電商機

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）子公司榮福於9月30日董事會通過設立台鋼能源股份有限公司，負責統籌規劃集團內再生能源發展相關事宜。初期鎖定太陽能發電市場，從系統建置、發電到售電一條龍式策略，除可加速久陽與台鋼集團在循環經濟佈局與綜效展現，還可實現追求永續成長與友善環境的社會責任。

久陽暨榮福公司董事長孫正強表示，全球朝低碳、永續發展的浪潮勢不可擋，久陽自增加經營環保事業以來，便積極思考如何更有效率的整合並發揮集團資源，共創全循環經濟價值鏈。有鑑於政府致力推動綠色轉型政策，設定2025年再生能源發電量占比達20%的能源發展目標，積極扶植綠能產業，提供固定優惠費率並保障收購再生能源。為響應政府政策，久陽決定透過榮福公司轉投資成立台鋼能源公司，跨足再生能源市場。

孫正強進一步表示，台鋼能源初期將從太陽能發電市場切入，第一階段將全面盤點台鋼集團旗下公司廠辦屋頂資源，優先規劃安裝太陽光電發電系統。其次，榮福公司在積極參與投標國內各大焚化廠委託操作管理招標專案之際，還會同步規劃將得標案件導入太陽光電系統設置的方案，發揮減碳節能綜效。

此外，榮福及台鋼能源將評估以台鋼集團成員擁有的「環保園區用地」，規劃興建結合廢棄物收受處理做為燃料來源的再生能源發電設施，並於該設施同步導入太陽光電系統的設計理念。順利完工後，除可藉由販售蒸氣或發電獲利，讓垃圾變成有效資源外，收受的一般或事業廢棄物處理與清運也屬於高毛利的環保商機。

台鋼能源第一階段布局有成效後，第二階段的發展將鎖定國內電業法修正通過後，用電大戶所衍生的綠電商機。孫正強說，未來國內用電大戶必須設置一定比例的再生能源設備或儲能裝置，或是採用購買綠電憑證、繳納代金等，而台鋼能源將朝發、售電市場長線布局，期能藉由台鋼能源的專業團隊管理，垂直整合母集團資源再統一分配調度再生能源，此一策略除可提升自身公司的整體營運效益與市場競爭力外，更是扮演驅動久陽精密拓展市場版圖與營運成長動能的關鍵新引擎。

太陽光電 再生能源 太陽能發電

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