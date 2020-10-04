專家示警：美中恐陷「修昔底德陷阱」

台北外匯市場發展基金會委託計畫「美國調整對外經貿政策對全球及台灣經濟之影響」指出，儘管2020年1月15日，美中正式簽署第一階段貿易協議，惟未來可能仍面臨衝突，恐陷入「修昔底德陷阱」（The Thucydides Trap）。

該報告指出，美中貿易談判與兩大強權的根本衝突中國大陸受惠於全球化而崛起，並成為美國最大的商品貿易入超來源國，另積極布局「中國製造2025」，引發美國各界的高度危機感，埋下美中經貿衝突的遠因。該報告並提及，美中未來可能仍面臨衝突，恐陷入「修昔底德陷阱」。

「修昔底德陷阱」觀點是2015年哈佛甘迺迪政府學院教授Graham Allison提出；其引用西方著名史學家修昔底德分析古希臘強權對峙的觀點，指出當一個崛起強權威脅到國際社會上既有的統治強權時，最有可能的結果就是雙方發生戰爭。

其實，美國以類似手段打壓崛起的國家並非首例，以日本在1980年代躍居全球第二大經濟體為例，當時各界多認為該國似已迎頭趕上美國；因而美國當時透過「廣場協議」（Plaza Accord）促使日圓等主要貨幣對美元大幅升值並對日本採行多項貿易制裁措施，藉以「痛擊日本」（Japan-bashing），期使美國產業恢復競爭力及原本的市場占有率。

國際經濟學者多認為，經濟及科技競爭將成為美中關係的常態，雙方惟有尋求合作互補模式，方能避免衝突擴大；由於兩國先天條件具高度不同的比較優勢（如美國人口遠少於中國大陸，卻擁有中國大陸缺乏的自然資源與可耕地），經濟高度互補的兩國可透過合作獲取龐大潛在利益，創造雙贏結果，避免貿易戰的雙輸局面。