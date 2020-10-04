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中油：明天起汽、柴油價格每公升降2角
中油公司今天宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.3元。
台灣中油表示，本週受國際COVID-19（新冠肺炎）疫情嚴重、美國總統與夫人驚傳確診，引發市場恐慌等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶40.46美元，較前週41.30美元下跌0.84美元，台幣兌美元匯率升值0.068元，國內油價依公式計算跌幅為1.81％，按浮動油價調整原則，汽油每公升原應調降0.2元、柴油不調整，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.2元，柴油調降之0.2元由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
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