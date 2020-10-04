謝金河：今年台灣經濟一定不會是負4% 值得期待

財信傳媒董事長謝金河在臉書說，2020年已經過了四分之三，也就是三個季度，接下來各國將陸續公布第三季經濟成長率，各國經濟在疫情衝擊下，好壞會更加見真章。「今年台灣經濟一定不會是負4%」。

他說，2020年肺炎疫情及美中角力，可能貫穿全年，在疫情最風聲鶴唳的時候，國際貨幣基金組織印度裔的首席經濟學家高萍娜對台灣的今年經濟成長率估負4%，他說絕不可能，他的看法約在1.5到2%之間，這是4月的事。那時候，國內所有經濟預測機構紛紛調降今年預測值，但他還是樂觀的。

進入下半年，台灣疫情緩和，內需消費逐漸恢復，謝金河說，最顯著的是，過去國人一年出國逾1700萬人次，拿到國外旅遊消費的金額逾8000億元，今年受迫困在台灣，這些花在國外的錢，轉化成內需消費，這對下半年經濟成長率有正面貢獻。因此，下半年3Q及4Q的經濟成長率不會太差，台經院、元大寶華都落在這個區間內。

謝金河說，今年兩岸僵局愈來愈險峻，中國軍機頻頻飛越海峽中線，但另一邊，美國前5大市值企業頻頻加碼投資台灣，台灣的角色變得敏感、重要。台灣經濟的底藴也比大家想像的深，今年台灣經濟的表現值得期待。