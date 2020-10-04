勞健保雙漲／陳時中：沒投資就沒健康

健保費率調升箭在弦上。衛福部長陳時中昨（3）日出席「2020健保國是會議」強調，「沒有投資沒有健康」，健保財務不是漲保費就能解決，應將其視為健康投資，而非繼續吃老本。

健保財務虧損擴大。陳時中說，原預計健保支出每年自然成長率約2%，實際開銷卻年年以4%成長率快速攀升。陳時中指出，台灣有三大優勢，包括台灣平均餘命和OECD國家相當，醫療品質好，醫療開銷占整體GDP約6.4%到6.6%，反觀其他OECD國家達9%、10%，因此台灣健保下一步就是如何以OECD國家三分之二的醫療開銷，繼續維持醫療品質，確保台灣民眾健康。

陳時中說，一個國家對一件事不能只看開銷，沒有看到投資，或只討論節流而不去討論開源。他以企業為例，考量一個企業優劣，須觀察其資本支出是否足夠，但反觀台灣健保「是在消耗老本」。

陳時中表示，不能等到開銷已達預算100%才開始投資。