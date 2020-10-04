勞健保雙漲／工總：費率訂定必須合理

政府醞釀明年調升健保費率，工總常務理事何語表示，為全民健康著想，健保費率該調就要調，雇主也會接受，惟盼健保費率要合理訂定，並考量雇主是否負擔得起，不能無限制調升。

他強調，健保費率調升，也不能因此造成醫療資源浪費。

他指出，健保署是付費方（雇主及一般民眾）委託專業經理人，代為管理健保費運用，因此在訂定明年健保費率時，要尊重健保署專業意見，忠實審查醫療費用分配合理性。

何語表示，衛福部也要尊重付費者的負擔能力，若費率太高，雇主和民眾會付不出來；就像上市公司一樣，健保也要受股東監督，讓健保永續經營。健保保費是由雇主、民眾及政府三方付費，政府在健保保費收入中應占36%，多年來政府「負擔不足」，未真正負擔到36%，累計政府負擔不足已達650億元，若政府能補足650億元，明年健保準備金可達到2.5個月水位，就不用調升健保費率。