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勞健保明年雙漲 企業恐新增逾300億元人事成本

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞保費率將自明年起調升0.5個百分點，千萬勞工勞保每月保費將會增加。 本報系資料庫
勞保費率將自明年起調升0.5個百分點，千萬勞工勞保每月保費將會增加。 本報系資料庫

明年企業經營法定成本將大增。明年基本工資調升、勞保費率調升0.5個百分點，以及預估健保費率由目前4.69%調升至5.23%情況下，合計推估雇主明年新增法定負擔逾345億元。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，新一波疫情蠢蠢欲動，明年勞保健保雙漲，勢將增加雇主負擔。先談勞保，勞保普通事故保險費率目前為10%，加計就業保險1%，勞保費率合計為11%。依規定，勞保費率每兩年調升一次，明年1月1日起，勞保費率將再調升0.5個百分點，達到11.5%。

《勞工保險條例》明定，勞保費率為7.5%至13%。2008年7月《勞保條例》修正條文施行時，費率訂為7.5%，施行後第三年，每年調高0.5個百分點至10%。自勞保費率調升至10%當年起，改為每兩年調高0.5個百分點至13%。上一次勞保普通事故費率調升在2019年1月1日，由10.5%調升為11%。

勞保費率調升，勞雇負擔跟著增加，將影響千萬勞工及57.3萬名雇主。勞保每月的保險費，勞工、雇主及政府的負擔比為2:7:1。

若按明年度勞保投保月薪分級表計算，明年勞工每月得多負擔24至46元，一年多負擔288元至552元保費；雇主為則須每月為每名勞工多負擔84至160元，一年多負擔1,008元至1,920元保費。

若以今年7月勞保平均投保薪資3萬2,507元，以受僱員工764.9萬計算，雇主明年因勞保費率調升0.5個百分點，將新增約104.4億元負擔。

因健保連年虧損，衛福部醞釀調升健保費率，衛福部健保會已初步協商明年健保總額，預計今年11月健保會將開會討論費率調整。工總常務理事何語表示，工總預估健保費率將由目前4.69%調升至5.23%，目前健保勞雇政府分擔比為3:6:1，在此情況下，估計雇主將新增204億元負擔。

何語指出，工總推估健保費率會須調升至5.23%，才能維持2年健保不虧損。如果健保費率沒有調升到5.23%，後年健保還再調費率。健保付費方，包括雇主及一般民眾，希望健保費率大致兩年調升一次，不要年年調。

明年也將調升基本工資，由目前月薪23,800元、時薪158元，微幅調升至24,000元、160元；根據勞動部試算，這波基本工資調升，雇主將增加37.3億元人事支出，包括增加員工薪資、勞健保保費負擔、以及勞退提繳。這波基本工資調升預計將有162.2萬名本勞及46.08萬外勞受惠。

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