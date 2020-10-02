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財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

川普確診新冠肺炎 李正皓：4可能發展都讓拜登陷被動

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財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

聯合新聞網 / 綜合報導
川普及其夫人梅蘭妮亞確診新冠病毒。圖／路透
川普及其夫人梅蘭妮亞確診新冠病毒。圖／路透

1.川普確診新冠肺炎 學者估他大選敗、台幣將升

美國總統川普確診新冠肺炎，外界關心對主要貨幣走勢的影響，獨立經濟學家謝國忠預測，美元指數將回貶至90、新台幣升至28.5元兌1美元的機會很大，美股也肯定有下跌壓力，並指出川普「勝選的概率很低」...

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2.康友-KY高層涉掏空公司 金管會開鍘2會計師

生技股王康友-KY8月爆出董事長等高層全數落跑，疑掏空公司且財報不實，如今已停止買賣、股票淪為壁紙，金管會9月29日對勤業會計師事務所兩名會計師祭出停業兩年懲處，是繼2007年力霸事件13年後的最重處分...

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3.遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

街口投信29日遭金管會開罰，命公司解除董事胡亦嘉職務，指胡意圖透過未受金管會監管之街口金科，規避投信事業不得使人誤信能保證獲利及投信與電支合作不得提供快速買回服務之規定。對此街口集團執行長胡亦嘉隨即在頁面上怒金管會：「欲加之罪、何患無辭。」甚至形容裁罰如台版國安法...

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4.人口老化、醫療需求增 明年健保費率恐喊漲

因我國人口結構老化帶動醫療服務需求增加，健保總額逐年成長，健保會執行秘書周淑婉預估今年底健保收支短絀676億元。周淑婉表示，目前無法確定明年總額究竟是多少，只能推試算出明年勢必會出現安全準備金低於1.5個月問題，健保費率調漲議題仍會在11月健保會討論...

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5.新冠肺炎疫情衝擊 英國政府8舉債創1993年來單月新高

為幫助民眾和經濟度過新冠肺炎疫情造成的混亂，英國中央和地方政府在8月舉債約3590億英鎊（約新台幣13.4兆元），此一數字創下自1993年有紀錄以來，單月最大借貸紀錄...

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財股一週

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美國總統川普確診新冠肺炎，專家預測川普勝選機率低、台幣升值機率大；生技股王康友-KY疑掏空公司且財報不實，兩會計師遭金管會祭停業兩年處分；街口投信董事胡亦嘉被金管會命令解職，讓他批是「台版國安法」；今年底健保收支短絀，11月將討論健保費率調漲議題；英國為助民眾和經濟度過新冠肺炎疫情，8月已舉債13.4兆，創1993年以來最大借貸紀錄。更多精彩內容請鎖定每週的「財股一週」。

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美國聯邦參議院軍事與外交兩委員會主席等50位跨黨派參議員，1日聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），敦促賴海哲正式展開與台灣的全面性雙邊貿易協定（BTA）談判。

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