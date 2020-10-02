台電節電音樂趴登場 玖壹壹、陳零九大咖助陣

台電今（2）日在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，活動延續「我節電、我驕傲」主題，陸續舉辦多項系列活動，包括小小台電營、密室瘋節電等，觸及不同年齡層，甚至找來饒舌天團「玖壹壹」、「九澤CP」陳零九與邱鋒澤、小男孩樂團等最夯團體輪番熱唱。

台電指出，近年持續結合多元溝通方式推廣節電，去年在台中勤美誠品草悟道舉辦的「光與綠音樂會」吸引上萬人參與，今年移師台南擴大舉辦，攜手民眾中秋連假走出戶外，讓節電不只是環保愛地球，也可以成為一種有個性的生活態度。

台電說明，今年節電音樂趴與往年一樣歌壇大咖雲集，由台南在地人聲樂團「蠢樂團」為活動熱場，並由YouTube點閱率破4,000萬次的小男孩樂團、蕭敬騰師妹劉艾立（Erika）、最帥Rapper「婁峻碩」、「九澤CP」陳零九與邱鋒澤，以及最台嘻哈團體「草屯囝仔」與玖壹壹等超強卡司，接力熱唱讓音樂趴high到最高點。

台電表示，後續將在10月17、18日「2020桃園國際風箏節」舉辦「節電放風中」活動，完整資訊可參考「我節電我驕傲」活動網站。