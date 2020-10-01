國人最愛十檔境外基金 今年來只有兩檔正報酬

今年以來，雖然股市表現仍遠優於債市，但國人對配息的需求仍很強烈。在國人最愛的十檔境外基金中，以債券基金為主的配息資產仍是主流，純股票基金只有一檔。這十檔境外基金中，今年來只有兩檔正報酬。

全球風險資產價格在3月暴跌，隨後以科技股為主的股市展開強勁反彈，那斯達克指數甚至還迭創歷史新高，最近才又從高檔回落。相反的，多數風險債券基金仍未恢復失土，今年以來很多都還是負報酬，但同時也吸引不少資金逢低承接。

國人最愛的第一名仍是聯博全球高收益債券基金，到8月底共持有新台幣3,886億元，雖然離2月底市場急跌前的4,100億元仍有一小段差距，但與3月資金大量流出相比，最近數月資金已快速回流。

安聯收益成長基金仍是第二名，國人持有金額已達3,700億元，逼近聯博全球高收益債券基金。這檔基金採取「三三三制」，美股、美國高收益債、美國可轉換公司債各占三分之一，受惠於這波美股的強彈，今年來仍有5.5%的漲幅，在國人最愛前十大境外基金中績效最優。

聯博美國收益基金則從第四名升為第三名，主要受惠於基金布局不少美國投資等級債，今年以來的跌幅較輕，目前國人擁有約1,500億元，仍略低於2月底。

國人熱愛新興市場債基金，在十大長年熱銷基金中，有三檔是新興債基金。例如，第四名富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金。這檔基金主要布局新興市場當地貨幣債，今年以來跌幅逾一成，元氣大傷，在十大基金中績效最弱。

另外NN(L) 新興市場債券基金、鋒裕匯理新興市場債券基金也都是新興債基金，但都是布局強勢貨幣債，所以跌幅較輕，國人目前都持有逾900億元。

國人持有最多的第七到九名境外基金依次是摩根環球高收益債券、PIMCO多元收益債券、摩根多重收益基金，以PIMCO多元收益債券基金表現最佳，今年跌幅不到1%。

至於唯一的一檔純股票基金，則是貝萊德世界礦業基金，勉強擠進第十名，國人持有470億元。這檔基金今年來仍有3.8%的漲幅，主要受惠於基金持有不少黃金公司。