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海外個人資金匯回 香港占逾八成

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
海外資金從哪返台投資？中央銀行報告指出，截至9月10日，境外資金實際匯入金額共69.4億美元，企業及個人分別為43.8億美元及25.6億美元，其中個人主要自香港匯回，資金性質多來自境外轉投資收益。香港示意圖／路透社
海外資金從哪返台投資？中央銀行報告指出，截至9月10日，境外資金實際匯入金額共69.4億美元，企業及個人分別為43.8億美元及25.6億美元，其中個人主要自香港匯回，資金性質多來自境外轉投資收益。香港示意圖／路透社

外資金從哪返台投資？中央銀行報告指出，截至9月10日，境外資金實際匯入金額共69.4億美元，企業及個人分別為43.8億美元及25.6億美元，其中個人主要自香港匯回，資金性質多來自境外轉投資收益。

另外，境外資金申請匯回廠商多為電子及資通訊業，與我國貿易結構相符；至9月10日止，申請境外資金匯回核准的廠商以電子及資通訊業為主，件數為154件、占47%，核准金額為34.3億美元、占74%。

至於實質投資，大部分為本業的直接投資。依經濟部統計，核准投資件數以投資民生化工業最多、占30%，金額以電子資訊業居冠，占28%，與境外資金申請匯回較多的廠商為電子及資通訊業一致。

由於電子零組件與資通訊產品向為我國出口主力，近兩年受美中貿易戰及新冠肺炎疫情等衝擊，台商開始調整產業供應鏈，趁專法提供優惠稅率，將過去累積海外未分配盈餘匯回實質投資，除可節稅外，對國內經濟發展亦有助益。

央行指出，統計至9月10日，個人實際匯入25.6億美元，匯款來源地以香港20.7億美元最多，占比達81%，其次為新加坡的4.7億美元，占18%，實際匯入性質大多來自境外轉投資的收益，國外存款居次。

在境外資金運用分析上，目前累計核准75.2億美元、實際匯入69.4億美元中，扣除稅款5.6億美元後為63.8億美元。

央行認為，企業或個人資金運用方式均以實質投資為主，有助國內經濟成長與就業。因專法提供境外資金從事實質投資可退還半數稅款，促使企業與個人實際匯入運用均以實質投資最多，獲經濟部核准投資金額為19.3億美元，占資金運用金額93%，自專戶提取已投資達9.8億美元。

另外，金融投資約0.9億美元，投資標的以基金為主；自由運用僅0.5億美元。

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