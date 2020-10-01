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歷年最佳 IMD世界數位競爭力台灣躍升第11

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）日發布2020世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020, DCR），台灣在全球63個主要國家及經濟體中排名第11名，較2019年上升2名，也是IMD自2017年以來公布該資料排名最佳。

此外，台灣在29個超過2000萬人口的經濟體中排名第2名，較2019年上升1名；在34個GDP超過2萬美金的經濟體中排名第11名，上升2名。

IMD評比以3大指標、9項次指標、51個細項指標，評估世界各

國對於適應、探索與充分運用「數位轉變」的能量與整備度，3大指標分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）。

國發會指出，本次調查評比中，我國有7項細部指標晉升全球前3名，其中，「公司敏捷度」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠；「全國平均總研發人力」、「企業對商機與威脅的反應速度」及「智慧型手機普及率」等排名第2名；「高等教育成就」排名第3名，表現亮眼。

國發會也說，「知識」面向，反映受評國家對新技術學習的能力，我國排名全球第18，雖然退步1名，但在「人才」及「培訓與教育」二項次指標排名均提升，，但在「國外高技術人才」及「科技技術人才雇用」表現相對為弱，國發會日前已推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法，鬆綁工作及居留規定，以提高攬才誘因。

而「科技」面向主要為評估受評國家開發數位創新技術的能力，國發會表示，我國排名全球第5，較2019年上升4名。其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」及「行動寬頻用戶」排名全球第1，「網路頻寬速度」排名全球第5，進步13名，幅度最高，顯見政府推動國家數位轉型相關方案，強化我國科技量能與資通訊基礎建設，已有顯著成效。

「未來整備度」面向則是評估受評國家數位化轉型的程度，我國排名第8名，較2019年大幅進步4名，國發會表示，政府將參酌IMD報告，評估我國數位發展的優劣勢，作為政府擬訂相關策略之參據。本會未來將積極推動國家數位轉型，以新思維、新技術重新塑造台灣數位運作量能，以加強我國數位國力。

國發會 GDP

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