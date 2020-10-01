歷年最佳！2020世界數位競爭力 台灣排名第11

中秋好消息！國發會今（1）日表示，瑞士洛桑管理學院(IMD) 1日發布2020世界數位競爭力調查評比(IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020, DCR)，我國在全球63個主要國家及經濟體中排名第11名，較2019年上升2名，是IMD自2017年以來公布該資料排名最佳。

此外，台灣在29個超過2,000萬人口的經濟體中排名第三名，較2019年上升1名；在34個GDP超過2萬美元的經濟體中排名第11名，上升2名。

國發會指出，此次調查評比中，我國七項細部指標晉升全球前三名，其中，「公司敏捷度」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠；「全國平均總研發人力」、「企業對商機與威脅的反應速度」及「智慧型手機普及率」等排名第2名；「高等教育成就」排名第3名，表現亮眼。

國發會表示，IMD評比以三大指標、九項次指標、51個細項指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉變」的能量與整備度。3大指標分別為知識(Knowledge)、科技(Technology)及未來整備度(Future readiness)。

其中在知識面向，我國排名全球第18，雖退步一名，但在「人才」及「培訓與教育」二項次指標排名均提升，若干細部指標也表現優異。另在「國外高技術人才」及「科技技術人才雇用」表現相對為弱，國發會日前已推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法，鬆綁工作及居留規定，以提高攬才誘因。

「科技」面向方面，主要是評估受評國家開發數位創新技術能力，我國排名全球第5，較2019年上升４名。其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」及「行動寬頻用戶」排名全球第1，「網路頻寬速度」排名全球第5，進步13名，幅度最高，顯見政府推動國家數位轉型相關方案，強化我國科技量能與資通訊基礎建設，已有顯著成效。

「未來整備度」方面，主要評估受評國家數位化轉型程度，我國排名第8名，較2019年大幅進步4名。在企業營運方面，「公司敏捷度」排名全球第1、「企業對商機與威脅的反應速度」排名全球第2，另「商業大數據應用與分析」排名全球第5，進步9名，成長幅度最大，顯示政府協助企業數位轉型已逐步展現成效。在行動化服務方面，「智慧型手機普及率」上升至第2，「網路安全」排名第8，亦進步4名。