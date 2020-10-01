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台美基建融資合作 簽備忘錄

經濟日報 / 記者鄭鴻達翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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台美雙方代表昨（30）日共同宣布已在9月17日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，將結合新南向政策與印太戰略，由台美雙方公、私部門攜手搶攻新南向與拉丁美洲區域的基礎建設與能源開發市場，並計劃今年秋季舉行首次台美工作小組會議。

行政院昨日舉辦記者說明會，由國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑，共同說明台美合作新進展。

吳釗燮說，此架構可使我廠商掌握基礎建設及能源市場國際商機，協助區域內國家發展能源及基礎設施，不但深化台美雙邊關係，也擴大台灣國際參與，屬於台美「新南向政策」及「印太戰略」合作、對焦新模式。

蘇建榮表示，我方小組下設四個工作小組，分別為「能源市場籌融資暨能源交易市場開發」小組、「台灣企業赴美參與能源及基礎建設市場之稅制問題」、「台美於第三地對能源及基礎建設投資合作」、「國內能源及基礎建設市場之開發」。他補充，第四小組尤重離岸風電金融需求及財務開發。

蘇建榮分析，此架構有助我方企業了解國際基礎建設及能源市場趨勢、掌握投資機會，且將討論引入更多私部門資金和發展區域性債務市場等，協助印太、拉美地區建構基礎設施及能源部門的金融相關法制環境，促使台美都能融入全球資本市場。

財政部表示，此次尚未談及融資金額、具體合作內容等，四個工作小組中，尤以經濟部主導的「台美於第三地對能源及基礎建設投資合作」小組是未來合作重中之重；財政部表示，美國與其他國家過去有許多合作經驗，這次也希望複製成功經驗，並依國情調整。

酈英傑說，台美工作小組第一次會議暫定今年秋天舉行，美國會努力與台灣合作促進印太區域供應鏈重組，也探索如何協助區域內國家因應基礎建設挑戰。

新南向政策 財政部

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