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台美基建融資合作／專家提醒 重點在創造商機

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

對於「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳昨（30）日分析，這有助我方在新南向國家尋求基建等商機，但是，他提醒應將重點放在創造商機，不用刻意去談「美中對抗」。

熟悉台美關係的官員也分析，台商就新南向國家的大型投資案始終都有融資需求，過去雖有信保基金協助，但企業界一直反映「不夠用」，台美建立基建融資合作架構，可提供新的融資管道，將有助提升台灣在東南亞的競爭力。

該名官員也表示，台美本次成立的融資合作架構，並未打算成立類似「亞投行」的新組織，而是建立「合作機制」，允許雙方官方、民間資金進入及運用，要讓雙方公私部門更有競爭力、尋找更多市場，這有助台灣企業尋求新市場與商機。

李淳分析，台灣新南向政策過去就包含基建融資合作方案，亦即「政府開發援助」（ODA）計畫，但至今未見太多成效，且因外交等限制，台商參與也較侷限在邦交國，缺乏區域性、大規模基建參與經驗，也讓有相關建設需求的國家，利用ODA機制的意願受限。

李淳提到，美國與日本、澳洲有簽署「美日澳三方基礎建設夥伴協議」，被喻為「美版一帶一路」，台美成立此架構後，雖尚不知日、澳態度，但也不排除台灣未來有可能連結到這更大的夥伴架構下，讓台灣不只是連結台美雙邊關係。

新南向政策 李淳

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