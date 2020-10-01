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龔明鑫談趨勢…布建5G、半導體鏈

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導

世界經濟發展趨勢走向「去中化、去美化」二大體系，國發會主委龔明鑫昨（30）日分析，過去台灣的ICT產業與大陸鏈結較深，高階製造因應美中貿易戰移回台灣後，短期對台經濟有益；不過，長期而言，台灣要掌握5G時代，建立新的供應鏈，為高科技長遠發展奠基。

國民黨籍立委曾銘宗昨日在立院經委會質詢，美國為全世界第一大經濟體，中國大陸為世界第二大經濟體，隨國際趨勢走向「去中化、去美化」二大體系，曾銘宗詢問龔明鑫對台灣短期、長期的經濟影響分析。

龔明鑫說，過去台灣大部分的供應鏈，尤其在ICT產業，與大陸供應鏈關聯較深，但自從爆發美中貿易戰、科技戰以來，易產生資安疑慮的高階伺服器產品陸續大舉移回台灣，也是造就今日ICT出口強勁的主因之一。

此外，過去台廠在陸產能高達七、八成，隨著國際情勢分別移往台灣或東南亞分散布局；但台廠運用全球布局的策略思維，在陸產能仍維持在五成左右的水位，供應大陸內銷市場，或降低人力成本考量等。

龔明鑫表示，在國際情勢的衝擊、調整之下，短期受惠資安疑慮，台灣的產品受到國際信賴，對台灣經濟有益；不過，長期而言，應放眼5G新的機會，建立5G、半導體供應鏈，打造下一個時代的高科技發展機會。

龔明鑫 5G 貿易戰

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