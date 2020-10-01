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國發會挺傳產 評估紓困4.0

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導
國發會主委龔明鑫。記者潘俊宏／攝影
國發會主委龔明鑫。記者潘俊宏／攝影

科技傳產兩樣情，國發會主委龔明鑫昨（30）日於立法院表示，目前整體經濟數據健康穩定，仍針對傳產困境提供「紓困3.0」至年底；不過，國民黨籍立委曾銘宗指出，疫情將延續至明年，政府是否再編「紓困4.0」因應？對此，龔表示同意，並強調年底將觀察疫情對產業影響而決定。

龔明鑫昨日為上任後首次赴立法院經濟委員會備詢。有關紓困預算編列議題，曾銘宗質疑，政府紓困預算從600億到2,100億到現在4,200億元，「想到哪做到哪，沒有邏輯。」曾銘宗並詢問，目前評估疫情將會拖延到明年，而傳產情況相當低迷，未來是否將再有新一波紓困協助產業？

龔明鑫表示，目前從整體數據來看，從7月開始已明顯轉好，除了出口和外銷訂單均為正成長，8月國發會的景氣燈號也轉為穩定綠燈；不過，產業表現呈現兩樣情，ICT產品表現創新高，但傳統產業情況確實較為艱困，因此政府規劃「紓困3.0」，針對傳產提供補助，會持續到年底。

曾銘宗追問，疫情將持續到明年，「紓困3.0」結束後，明年是否再編「紓困4.0」？對此，龔明鑫表示，須觀察產業狀況，大約接近年底時，會評估疫情對產業的衝擊影響，再來決定是否需要續編預算紓困。

曾銘宗再次確認，國發會作為國家經濟發展的大腦，是否不排除編列「紓困4.0」預算？龔明鑫回「是」，不過，他也表示，就目前經濟數據來看，今年下半年整體仍算是健康穩定的，會再看屆時的情況。

另外，民進黨籍立委邱志偉周一也在立法院經委會指出，8月工業生產指數雖然連七月正成長，但觀察27個生產製造業中類表現，可明顯看出僅電子業一支獨秀，其餘傳統製造業多為負成長；此外，8月製造業的就業人數也比去年同期大減3.5萬人，政府應重視製造業困境，而非表面數據。

國發會官員表示，業者若有需求，政府不會棄之不顧，但目前廠商明確反應的紓困需求至今年年底，對於明年的狀況還說不準。

此外，官員坦言，回顧疫情爆發以來，從第一波針對內需服務業首當其衝的紓困補助，到第二波全面擴大紓困，以及目前的紓困3.0，補助的「對象、形式」都會隨大環境情勢而調整，未來是否還需要「紓困4.0」還需滾動觀察。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

疫情 龔明鑫 曾銘宗

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