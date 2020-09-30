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FUN大振興三倍券！「好享購」相約台中、台北慶中秋

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
經濟部商業司於台中、台北規劃一系列「好享購」活動，台中場「好享購-草悟好物市集」今日起至10月2日中秋連假，率先在台中草悟道登場。記者宋健生/攝影
經濟部商業司於台中、台北規劃一系列「好享購」活動，台中場「好享購-草悟好物市集」今日起至10月2日中秋連假，率先在台中草悟道登場。記者宋健生/攝影

今天你想「購」點什麼？在後疫情時代，經濟部商業司為振興經濟、刺激國內零售業消費，於台中、台北規劃一系列「好享購」活動，台中場今（30）日起至10月2日中秋連假，率先在台中草悟道辦理「好享購-草悟好物市集」。

緊接著10月2日至10月5日，轉戰台北世貿一館舉辦「好享購-好禮好物展」，現場展售的產品豐富多元。經濟部商業司副司長陳秘順邀請民眾一起來血拚、抽大獎。

「好享購」活動邀集了全台優質零售商家，內容包羅萬象，樣樣代表台灣各地不同特色，此次活動店家有伴手名品、人氣團購點心、職人手作、生活雜貨及囤貨熱賣爆品等。

台中場邀集知名法式健康伴手禮專賣店「法布甜」、香港職人手工法式蝴蝶酥專賣店「甜忌廉甜點店」、雲林鐵蛋大王「安記食品」及中部知名手作飾品「敲金工」等名店共襄盛舉。

台北場則邀集台灣老字號肉乾品牌「新東陽」、2020南台灣大餅節創新獎及傳承獎雙料得主「華珍食品」、台灣蜂蜜蛋糕名店「一之鄉」，以及全台知名的新竹名產「海瑞貢丸」等，眾家業者將帶著最優質的人氣伴手名品，與大家共度中秋佳節。

陳秘順提醒，來現場消費絕對不要忘記攜帶振興三倍券

振興三倍券自發行以來帶動民間經濟活絡，為持續延燒三倍券熱度，經濟部商業司將三倍券「好用」、「好刺激」的效果發揮到最大，祭出限量振興券可兌換二倍購物金的超優惠活動，現抵現用、現買現賺，強調要「FUN大你的三倍券」。

現場消費還有滿額送限量福袋及抽大獎等多重好康，消費就有機會抽到Dyson吸塵器、Switch（台北）；FUJI按摩椅、Dyson三合一空氣清淨機（台中）等超值大獎，買越多、中獎機會越高。

中秋連假不知道去哪裡玩嗎？陳秘順說，快帶親朋好友前往最好買最好逛的台中「草悟好物市集」與台北世貿一館「好禮好物展」，活動現場除有多樣優質的店家買好買滿，更安排各式精采表演團體演出與大家互動。

率先在台中草悟道登場的「好享購-草悟好物市集」，首日即吸引大批民眾參與。記者宋健生/攝影
率先在台中草悟道登場的「好享購-草悟好物市集」，首日即吸引大批民眾參與。記者宋健生/攝影
台中場邀集知名法式健康伴手禮專賣店「法布甜」、香港職人手工法式蝴蝶酥專賣店「甜忌廉甜點店」等名店共襄盛舉。記者宋健生/攝影
台中場邀集知名法式健康伴手禮專賣店「法布甜」、香港職人手工法式蝴蝶酥專賣店「甜忌廉甜點店」等名店共襄盛舉。記者宋健生/攝影

三倍券 經濟部 中秋

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