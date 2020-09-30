備戰空汙季 台電中火、興達電廠解聯5機組

台電原規劃10月1日空汙季時執行「減煤減排4.0」擴大自主減煤方案，不過，台電今（30）日指出，由於入秋後負載降低，供電穩定無虞，提前讓台中電廠及興達電廠再停機解聯三部機組，合計台中電廠全廠十部機僅運轉七部機，興達電廠全廠四部機僅運轉二部機，擴大自主減煤方案等於提早啟動。

台電強調，供電穩定無虞下盡力友善環境，是台電的承諾，未來六個月的空汙季，台電會遵守承諾，努力為改善空品貢獻心力。

台電說明，台中電廠十部機組中，昨日3號機環保停機，8號機歲修停機，再加上今日中午12時4號機停機解聯，總計全廠十部機組僅七部機組運轉，共計減少165萬瓩。再加上其他機組降載運轉，全廠實際發電量佔全廠裝置容量的比例，預估將從昨日的七成降至今日約六成，預估至晚間發電量更將低於330萬瓩。

台電指出，台中電廠規劃明日進入空汙季後執行「擴大自主減煤方案」，全廠最多運轉機組數從目前承諾的八部機組減為七部機組，此外更限制全廠總發電量不超過六部機滿載發電量330萬瓩。從今日台中電廠的運轉機組數與發電量來看，等於提前至今日就達標。

台電也說明，昨日興達電廠四部燃煤機組均運轉發電，今日興達1號機上午6時停機解聯，3號機預計晚間8時停機解聯，總計減少105萬瓩，再加上其他機組降載運轉，全廠實際發電量佔燃煤機組裝置容量的比例，預估將從昨日接近七成，至今日降至低於五成。空汙季期間，興達電廠運轉也將遵守承諾，全廠停機二部，剩餘二部用煤量減至65%。

台電強調，從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」，到「擴大自主減煤方案」，這些都是台電對於改善空品的實際作為，更是台電對社會的承諾。面對即將來臨的空汙季，台電將持續在不影響供電的前提下，遵守承諾，盡力為改善空品貢獻心力。