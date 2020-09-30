台美成立基建融資合作架構 府：須有更多國際實質參與

台美雙方今（30）日於行政院宣布建立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」。總統府發言人張惇涵表示，無論是為了未來的國家發展，或是善盡國際的責任，台灣都必須有更多國際的實質參與，我方相關部會與美國政府一直有討論在印太區域的合作，包括促進區域基礎建設發展的議題。

張惇涵表示，雙方今日一起發表建立合作架構，就表示台美已經達成合作共識，要再往前跨出台美在第三地經濟合作的新步伐，幫台美產業創造新的商機。他說，這也是繼美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團來訪之後，台美實質合作的新成果。

張惇涵指出，這就是台美的「踏實外交」，一步一腳印，但每一步都穩健向前走，印太戰略與新南向政策的合作，都是台美雙方高度重視的合作議題，我方會持續和美國深化各領域的合作，讓台美關係更友好緊密，創造互惠雙贏。