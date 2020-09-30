備戰空污季 台電中火、興達電廠解聯5部機組

台電將於10月1日空汙季時執行「減煤減排4.0」擴大自主減煤方案，提前在今（30）天就讓台中電廠及興達電廠再停機解聯3部機組，合計台中電廠全廠10部機僅運轉7部機，興達電廠全廠4部機僅運轉2部機。台電強調，未來6個月的空污季，台電會遵守承諾，努力為改善空品貢獻心力。

台電說明，台中電廠10部機組中，昨日3號機環保停機，8號機歲修停機，再加上今日中午12時4號機停機解聯，總計全廠10部機組僅7部機組運轉，共計減少165萬瓩。再加上其他機組降載運轉，全廠實際發電量佔全廠裝置容量的比例，預估將從昨日的7成降至今日約6成，預估至晚間發電量更將低於330萬瓩。

台電指出，台中電廠規劃明日進入空污季後執行「擴大自主減煤方案」，全廠最多運轉機組數從目前承諾的8部機組減為7部機組，此外更限制全廠總發電量不超過6部機滿載發電量330萬瓩，已在今日提前達標。

另外，昨日興達電廠4部燃煤機組均運轉發電，今日興達1號機上午6時停機解聯，3號機預計晚間8時停機解聯，總計減少105萬瓩，再加上其他機組降載運轉，全廠實際發電量佔燃煤機組裝置容量的比例，預估將從昨日接近7成，至今日降至低於5成。空污季期間，興達電廠運轉也將遵守承諾，全廠停機2部，剩餘2部用煤量減至6成5。