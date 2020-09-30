台電參加2020台灣設計展 邀民眾體驗「台電職人」

台電今（30）日指出，台電獲邀參與2020台灣設計展，將從10月1日至18日於新竹孔廟廣場，再度口碑展出「變電箱主題展覽」。台電說明，本次展覽重新打造全新開放式展場，民眾參訪可穿上工作裝備，在中秋雙十連假期間體驗「一日台電職人」。

台電說明，台電去年於台北信義區舉辦全台史上第一個變電箱主題展覽「美感電域-變電箱科普特展」，現場將民眾最常見的用電設備變電箱剖開大解密，更展示經典山水畫彩繪及2020全新配色等歷代變電箱外觀轉變，吸引近5萬人次搶看，更成網美打卡熱拍景點。

本屆2020台灣設計展「Check in 新竹—人來風」主打「整個城市都是展區」，有科技互動的體育館主展場，還有綿延兩公里的步行軸線連結舊城展區。而台電獲新竹市政府邀請，將好評爆棚的變電箱特展結合台灣設計展首度移展，今日於新竹孔廟廣場舉辦「2020美感電域-變電箱科普特展新竹站」開幕典禮。

台電說明，變電箱特展結合變電箱、電力與城市等三大要素，使用象徵交流電的半透明浪板搭配鋼構件打造白色通透明亮開放展間，此次移展更有超過80%利用既有可拆組化構件，並因應台灣設計展新竹孔廟廣場展區，量身打造長24公尺、寬9.3公尺的一字型壯觀展間，光是展場外觀就超美超好拍。

台電指出，變電箱特展現場特別運來十座外觀呈現60年代至今歷代不同塗裝彩繪的變電箱，包含經典山水畫，以及全新極簡風灰色系塗裝等，一座甚至可重達近一公噸。

而展場也設有變電箱內部大解密、電力科普小知識及變電箱互動小遊戲等豐富內容，台電還把木製電線桿與線路等設備直接搬到現場，民眾可穿上工作裝備體驗「台電職人」，看展好玩之餘也可了解平時習以為常的電力從何而來。

台電表示，發電廠多離民眾生活區域較遠，電力輸送過程會有耗損，因而台電以高壓電輸送（電壓越高電流越小，耗損也小），確保民眾用電品質，而變電箱即扮演輸送電力的「最後一哩」關鍵角色，肩負將高壓電轉換成家用110、220伏特電壓的重責大任，也是線路地下化的必備設備，與民眾生活密不可分。

台電透露，本次變電箱特展以全新風貌移展至新竹，除搭配10月1日起至11日的台灣設計展，更獨家延長展出至18日，現場除有定時導覽、工作坊等活動可參加，參與意見回饋活動還有機會獲得展覽限定的超美小禮物。

另外，台電也補充變電箱小知識，早期電線皆為設於路面電線桿上的架空形式，台電為兼顧防災(如颱風)與城市景觀美化，1965年啟動「電線地下化」計畫，全國至今完成約56萬公里電線下地，並設有54.8萬具地面型變電箱，平時常被當作鄰避設施。

但這些「有苦說不出」的變電箱，實際上除協助轉換電壓供民眾用電，也是電線下地後便於搶修復電的必要設備；目前台北電線地下化程度已達85%，因地下化費用較高，日本東京才47.5%。