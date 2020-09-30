續編「紓困4.0」救傳產？國發會：年底看情況

科技傳產兩樣情，國發會主委龔明鑫今（30）日於立法院表示，目前整體經濟數據健康穩定，但針對傳產困境提供「紓困3.0」至年底；不過，國民黨籍立委曾銘宗指出，疫情將延續至明年，政府是否再編「紓困4.0」因應？對此，龔表示同意，並強調年底將觀察疫情對產業影響而決定。

龔明鑫今日為上任後首次赴立法院經濟委員會備詢。有關紓困預算編列議題，曾銘宗質疑，「政府紓困預算從600億到2,100億到現在4,200億，想到哪做到哪，沒有邏輯。」曾銘宗並詢問，現在看起來疫情一定會拖到明年，而傳產情況相當低迷，未來會不會再有另外一波紓困協助產業？

對此，龔明鑫表示，目前整體數據來看，從7月開始已明顯轉好，除了出口和外銷訂單均成長，國發會的景氣燈號也在8月轉為穩定綠燈；不過，產業表現呈現兩樣情，ICT產品表現創新高，但傳統產業情況較艱困，因此政府規劃「紓困3.0」，針對傳產提供補助，會持續到年底。

曾銘宗追問，疫情將持續到明年，「紓困3.0」結束後，明年是否再編「紓困4.0」？龔明鑫表示，這部分須觀察產業狀況，大約接近年底時，會評估疫情對產業的衝擊影響，再來決定是否需要續編預算紓困。

曾銘宗再次確認，國發會作為國家經濟發展的大腦，國發會態度是否不排除繼續編列「紓困4.0」預算？龔明鑫回「是」，不過，他也表示，就目前經濟數據來看，今年下半年整體仍算是健康穩定的，會再看屆時的情況。