台美簽署合作架構 共同發展美洲、新南向國家基礎建設

台美關係再進一步。台美雙方代表今（30）日於行政院宣布，台美已於美東時間17日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，結合台美雙方的新南向政策與印太戰略，攜手投入區域基礎建設合作，共同開發東南亞與美洲區域基礎建設，並計劃於今年秋季舉行雙方首次工作小組會議。

行政院今日召開「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，由我方國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮，以及美方的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）共同說明台美合作新進展。

財政部長蘇建榮表示，為加強台美於基礎建設等相關領域之雙邊合作，在雙方政府各部門之努力下，駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）薛公使美瑜與美國在台協會執行理事Ingrid Larson於美東時間今年9月17日完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，共同宣示台美雙方攜手投入區域基礎建設發展的決心。

蘇建榮說明，本合作架構合作領域包括建立基礎建設融資及市場、發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資需求，及區域基礎建設投融資計畫之合作等，可促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，並契合我國長期深耕「新南向政策」之目標。他說明，後續台美雙方將成立工作小組，就架構下之合作項目、議題及模式等面向共同研商。

蘇建榮指出，合作架構涵括基礎建設、能源、經貿及金融等議題，執行權責涉及我國多個行政機關之跨部會協作，將由龔明鑫與他分別擔任我方召集人及共同召集人，未來期盼藉此合作架構，強化台灣於印太及拉丁美洲地區國際能見度，讓台灣更有機會為實質區域建設貢獻心力。

外交部長吳釗燮表示，「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」的完成，顯見台美雙邊合作夥伴關係再上層樓，共同見證台美合作另一個里程碑，此合作架構可使我國廠商，在基礎建設與能源市場的國際商機，透過台美間的公私部門合作協助區域內國家，發展能源與基礎設施。

吳釗燮表示，本合作架構除了可深化台美關係，也可擴大台灣國際參與，更是台灣新南向政策，與美國印太戰略相互合作、對焦的方式。他表示交部將與各部會繼續探索台美之間更多可能性，相信結合台灣民主治理、民間各專業領域能量，在台美兩國一路走來良好的互信基礎之上，深化台美兩國合作。

龔明鑫表示，此次合作架構的簽署，除深化台美雙邊合作外，更是一個開端，能使台美雙方在新南向國家及印太地區，有更多具體合作項目，並與更多友好國家進行合作。他說，透過這樣的機制，能為台灣開拓更大的國際空間，不但可加速掌握國際基礎建設及能源市場的投資機會及趨勢，未來也將積極探討如何引入私部門基金、提高私部門參與，使得相關國家都能更融入全球市場。

酈英傑說明，在此架構下，美台將舉辦各種研討會工作坊課程與交流活動，推動分享與訓練能力建構，要強化私人企業、金融家與網路夥伴的關係，另外推動更多專家會議與交流活動。他說，美台雙方財政部也將在此架構下，成立並主持工作小組，透過獨立投資方式，尋找促進公私部門在基礎建設產業的機會。

酈英傑說明，此架構的工作小組第一次會議，暫定將在2020年秋天舉行，美國歡迎台灣在印太地區基礎建設發展做重要貢獻，美國也會與台灣及其他理念相近國家合作，促進供應鏈重組，並以此架構作為平台，讓美台探索如何擴大合作，協助區域中國家所面臨到的基礎建設迫切挑戰，促使印太區域更加繁榮、供應鏈也更堅強具備任性。