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台船布局離岸風電再傳佳音 「Green Jade」今開工

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

台船打造台灣首艘可用於離岸風電全迴旋大型浮吊船「Green Jade」於今(30)日在台船高雄造船廠隆重開工。

「Green Jade」是台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，為台船環海風電工程公司所持有、兼具最新科技與性能之革命性工作船，今日之開工彰顯了台船環海公司對台灣離岸風電發展的絕佳信心，正式宣告本土離岸風電新能源時代揚帆啟程。

「Green Jade」開工儀式現場邀請到了美國驗船協會(ABS)、中國驗船中心(CR Class)以及海龍離岸風電計畫、中能離岸風場等開發商代表及貴賓共同見證，這是台灣在造船技術以及離岸風電產業史上之重要里程碑，建造完工後將成為首艘自建台灣籍之離岸風電主力工作船。 

「Green Jade」為高性能、高裝載能量並具備綠色環保認證之等之多功能主力風電工作船，由台灣造船產業龍頭台船公司在其高雄造船廠進行建造，搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，可於最具經濟效益之條件下提供使用者進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。

台船公司董事長鄭文隆也表示：「Green Jade目標在2022年第四季能順利交船，其如期開工，再次顯示了台船和台船環海的決心和執行力，雙方團隊在先期造船工程準備中皆投入相當心力，妥善運用專案管理系統，並與相關單位包括系統商、設備供應商、船級社和主管機關，積極進行密集溝通和協調，這也是為什麼我們可以在如此緊湊的時程內成功啟動造船計畫的關鍵因素。Green Jade執行團隊將持續並精進此管理模式，按規劃執行建造作業，最終將如期如質交付Green Jade。」

離岸風電 台船 造船

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