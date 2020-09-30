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國發會再編2.5億預算 促進亞洲新灣區發展5G、AIoT產業

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委龔明鑫今（30）日表示，為考量創新科技帶動數位轉型已成為全球趨勢，為因應如5G、AIoT等數位科技發展，國發會110年再編列2.5億元預算，投入「推動5G開放網路及實證場域應用」和「發展智慧城鄉AIoT應用及輸出」二項工作，促進亞洲新灣區發展5G、AIoT等資訊及數位產業。

龔明鑫今日赴立法院經濟委員會進行「政府推動高科技產業在亞洲新灣區之成果與未來規劃及布局」專案報告，龔明鑫指出，明年國發會初步規劃於北部及南部建置「5G核心網路共享平台」，此平台將加速整合國產化5G開放網路架構電信設備，協助企業以整體解決方案模式，在國內進行場域試驗後進軍國際市場。

龔明鑫表示，此平台也將透過5G雲端共享服務模式與新創團隊合作，降低新創業者進入5G垂直應用的門檻，加速5G創新服務的發展。同時，國發會也將研議於亞洲新灣區布建5G專網的方式，發展如ARVR、雲端遊戲（cloud game）等創新應用，協助打造高雄市成為5G產業發展重鎮。

此外，專案報告中也指出，國發會還將透過公開徵案的方式，鼓勵廠商運用5G、AIoT等技術，於國內場域發展智慧城鄉創新服務，如智慧交通、智慧健康等相關應用，驗證解決方案的可行性，並帶動國內相關領域廠商、科技新創共同參與，希望能擴大在地場域示範，加速5G應用服務落地。

同時，未來也將透過徵案補助的方式，鼓勵廠商於亞洲新灣區等地點作為試驗場域，並以新南向國家，作為智慧應用系統輸出海外的基地。

5G 國發會 龔明鑫

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