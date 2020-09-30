快訊

范逸臣與田中千繪情纏12年 歷經分合牽手洩同居情

多層次傳銷被網路行銷取代？主計總處：兩者結合

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

主計總處指出，108年多層次傳銷營業額突破900億元。有三大特色：一、傳銷市場由大型業者主導； 二、銷售商品以營養食品為主；三、透過網路行銷日益盛行。事實上，近六成的傳銷業者採用網路行銷。

主計總處引用公平會統計，108年底實施多層次傳銷的事業有334家，年營業額逾10億元者計20家，這20家中，有九家的傳銷商人數逾5萬人。亦即6%的家數其營業額占整體傳銷事業達七成二，顯示多層次傳銷事業市場仍以規模大者為主。

而就傳銷商性別觀察，女性一向是傳銷市場主力，108年占71.1%，較107年增1.1個百分點，女力在傳銷市場更為強盛。

108年傳銷營業額達935.4億元，較107年增12.7％。銷售商品以營養食品居首，營業額608.7億元，占65.1%；其次為美容保養品，營業額148億元，占15.8％；清潔用品排第三，營業額38億元，占4.1％。前三者合占整體營業額八成五，年增13.6％。

108年多層次傳銷事業採網路行銷者計198家，占總家數的59.3％，較107年增13家。其中191家有提供網路訂購，154家設置網路商城，兩者皆有者的有147家，皆較107年增加，顯見多層次傳銷事業應用網路行銷日益盛行。

公平會

延伸閱讀

台灣受僱勞工愈來愈老 平均40.2歲、七年增1.2歲

政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

日本傳銷公司藉「安倍名義」 詐騙得手20億美元 受害者近萬人

學社群、拍影片當網紅　北市新移民行銷專班即起報名

相關新聞

報復性消費超展開 撒幣振興消費股年底嗨

從歐美的感恩節到華人的農曆新年，為年度傳統消費旺季，加上今年上半年因疫情而被壓縮的採購慾望，以及不得已卻驚喜出現的儲蓄或結餘，終於可望獲得釋放。

疫情是轉型的催化劑！改寫零售佈局 D2C品牌如何直達消費者的心？

D2C（Direct To Consumer）趨勢下，更多品牌站出來直接面對消費者，新冠疫情更增快零售法則被改寫的速度。在這場破壞性的商業遊戲中，究竟該走哪條路，才能搶先直達消費者？

內政部提案…營造業開放移工？ 勞動部打回票

勞動部昨召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，討論內政部提案開放一般住宅、商辦大樓建案營造業引進移工，由於內政部次長花敬群先前...

向台商招手…蔡：台灣是最好選擇 柯：大家都是台灣人

世界台灣商會聯合總會昨舉辦第廿六屆年會，被外界視為二○二四總統大選熱門人選的台北市長柯文哲及桃園市長鄭文燦同台，兩人致詞...

陽明海運新董座底定 鄭貞茂秋節後上班

政院國家發展基金管理會副主委鄭貞茂將於10月正式接任陽明（2609）董座，中秋節過後走馬上任，預計10月5日正式上班。

紓困追加預算盼排除冷凍期 柯建銘：卡下去沒意思

立院財政委員會聯席會明將續審紓困振興特別預算第二次追加案，民進黨團總召柯建銘表示，希望朝野黨團能夠同意排除一個月的協商冷...

賴清德喊創造生技韌性 生技邁向兆元產業「還差一點」

副總統賴清德今出席台灣生物產業發展協會會員大會，喊出打造三大目標，讓台灣成為生物韌性國家、打造下個兆元產業、合作打造健康...

13年來罰最重！康友-KY涉掏空、財報不實 二會計師遭停業二年

繼13年前力霸事件後對會計師最重處分！股價曾經高達500元的生技股王康友-KY（6452） 8月驚爆董事長、總經理、財務...

台灣受僱勞工愈來愈老 平均40.2歲、七年增1.2歲

主計總處今天公布「108年事業人力僱用狀況調查」結果，去年受僱員工年齡平均40.2歲，又比前一年增加0.1歲，近七增加1...

勞保負債破10兆 蘇貞昌：政府如沒倒，勞保不會倒

針對立委詢問勞保財務潛在負債超過新台幣10兆，依照精算，2026年將會破產，政府何時會提出勞保改革方案，行政院長蘇貞昌（...

中火擴大自主減煤 10月起進入減煤減排4.0時代

台電今（29）日宣布自10月1日起進入空汙季後，台中電廠正式執行「擴大自主減煤方案」，也正式進入「減煤減排4.0」時代。

內政部提案住宅商辦引進營造移工以降房價 勞動部打臉退回

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，討論內政部提案開放一般住宅、商辦大樓建案營造業引進移工，由於內政部次長花敬群先前...

熱門新聞

13年來罰最重！康友-KY涉掏空、財報不實 二會計師遭停業二年

遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

王令麟豪擲7.5億元買台中豪宅丽格 原來是這用途

工研院檢驗新冠肺炎試劑沒人買 衛福部這麼解釋

街口託付寶爭議鬧大 胡亦嘉遭金管會解職

全家搶攻團購商機 LINE社群電商「全+1行動購」上線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。