多層次傳銷被網路行銷取代？主計總處：兩者結合

主計總處指出，108年多層次傳銷營業額突破900億元。有三大特色：一、傳銷市場由大型業者主導； 二、銷售商品以營養食品為主；三、透過網路行銷日益盛行。事實上，近六成的傳銷業者採用網路行銷。

主計總處引用公平會統計，108年底實施多層次傳銷的事業有334家，年營業額逾10億元者計20家，這20家中，有九家的傳銷商人數逾5萬人。亦即6%的家數其營業額占整體傳銷事業達七成二，顯示多層次傳銷事業市場仍以規模大者為主。

而就傳銷商性別觀察，女性一向是傳銷市場主力，108年占71.1%，較107年增1.1個百分點，女力在傳銷市場更為強盛。

108年傳銷營業額達935.4億元，較107年增12.7％。銷售商品以營養食品居首，營業額608.7億元，占65.1%；其次為美容保養品，營業額148億元，占15.8％；清潔用品排第三，營業額38億元，占4.1％。前三者合占整體營業額八成五，年增13.6％。

108年多層次傳銷事業採網路行銷者計198家，占總家數的59.3％，較107年增13家。其中191家有提供網路訂購，154家設置網路商城，兩者皆有者的有147家，皆較107年增加，顯見多層次傳銷事業應用網路行銷日益盛行。