經濟部長王美花：台灣生醫近兩年已吸引外商投資67億元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
經濟部長王美花在台灣生物產業發展協會發表專題演講。台灣生物產業發展協會／提供
經濟部長王美花在台灣生物產業發展協會發表專題演講。台灣生物產業發展協會／提供

經濟部長王美花29日表示，台灣積極結合生醫、醫療服務及資通訊產業的資源，近兩年已吸引多家國際廠商投資台灣逾67億元，連繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）都已和廣達合作應用在醫療領域，後續對台灣生醫領域也有更多合作興趣。

台灣生物產業發展協會29舉行會員大會暨論壇，包括副總統賴清德、前副總統陳建仁應邀出席，王美花以「台灣生技產業發展之策略與展望」發表專介紹說明政府的政策，

賴清德致詞表示，期待台灣生技產業完成三大目標：一是打造台灣為生技業最韌性的國家，疫情爆發後，台灣在最短時間內發展出口罩、防護衣、藥物到疫苗，未來可支援國際；其次是打造台灣為下一個兆產業，讓去年5,600億產值再翻倍；三是打造健康台灣，讓台灣的產業由生技延伸到醫療及長照，利用資通訊及人工智慧讓醫療影像健保資料有更好的運用。

王美花表示，台灣生技業上櫃與興櫃市場非常多，這在許多產業是沒有的現象，台灣的藥品有七項外銷國際，產值約20億元；醫材在美國取得上市許可的也有61張證，但是目前的產值5,600億元仍然太少。

王美花指出，之前曾和連繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）接觸，該公司對台灣的健保及醫療體系都有很高的興趣，目前廣達將輝達的GPU放入其伺服器內，已有國內醫院採用；除了輝達之外，王美花更列舉，近兩年來已有多家科技及醫材廠投資台灣，合計投資金額約67.45億元。

王美花指出，生技產業是一個需要跨部會整合的行業，她曾經接到業者的反應，公司開發的新冠病毒檢測產品，靈敏度非常好，但是在台灣卻未能獲衛福部支持使用，業者不得不先向國外申請上市許可，再將產品回銷台灣。

針對經濟部業局正在擬的新版「生技新藥產業發展條例」，王美花也指出，生技新藥條例中有許多涉及人才及資金的項目，台灣有許多好人才，但是尚未能形成具規模的生醫產業。

在資金的部份，因為新版「生技新藥產業發展條例新納入再生醫療、精準醫療、數位醫療三大產業，若要同時享有多項租稅優惠，財政部擔心稅基流失太多，因此遲未同意，經濟部正在尋求替代方案，希望能讓新版條例順利在年底前有共識。

生技產業 王美花 灣生

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