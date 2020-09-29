生物產業 賴清德拋三個目標

台灣生物產業發展協會今晚舉辦2020會員大會暨論壇，邀請副總統賴清德及前副總統陳建仁出席力挺，理事長李鍾熙特別頒發首席顧問聘書給陳建仁來幫助生技產業發展，賴清德致詞時喊出打造台灣成為生物韌性的國家、讓台灣生物科技產業成為兆元產業、以及打造健康台灣等三大目標，期勉與會者共同奮鬥。

賴清德表示，從疫情發生以來，台灣不僅在口罩、防護衣等產業發展得當，還要有研發試劑、疫苗等的實力，持續積極發展、厚植台灣的生物科技產業，就有能力防範下一次疫情的來襲；台灣生物科技產業是台灣發展六大核心產業之一，從人才、智慧產產權、法規、資金等都是生物科技發展的重心，接軌國際成為下一個兆元產業；再來，國人平均餘命提高，但要讓國人能更健康活著，不僅產業產值提高，也要結合ICT產業，應用在醫療上可跨足到預防、長照等，讓國人活得更健康。 副總統賴清德（左）晚上出席台灣生物產業協會會員大會，並向前副總統陳建仁短暫致意。記者潘俊宏／攝影 前副總統陳建仁（左）晚上出席台灣生物產業協會會員大會，理事長李鍾熙（右）特別送上首席顧問聘書給陳建仁。記者潘俊宏／攝影 副總統賴清德（中）晚上出席台灣生物產業協會會員大會，受到熱烈歡迎。記者潘俊宏／攝影 副總統賴清德（左）晚上出席台灣生物產業協會會員大會，提出三大目標與會員們共勉，會後理事長李鍾熙（右）贈送紀念品給賴副總統。記者潘俊宏／攝影 經濟部長王美花晚上出席台灣生物產業協會會員大會。記者潘俊宏／攝影