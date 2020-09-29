台灣受僱勞工愈來愈老 平均40.2歲、七年增1.2歲

主計總處今天公布「108年事業人力僱用狀況調查」結果，去年受僱員工年齡平均40.2歲，又比前一年增加0.1歲，近七增加1.2歲，每名勞工在同一家公司服務年資平均為6.2年。去年進進出出職場勞工各多達二百多萬人，其中退出工作場所員工以年資較短的人居多，超過七成都是服務年資未滿三年，可見年資愈短者愈容易換工作。

108年全年受僱員工每人總報酬為74.9萬元(薪資報酬64.2萬元及非薪資報酬10.5萬元)，較前一年增加1.8萬元、2.5%。雇主負擔的非薪資報酬(勞保、健保、退休金提撥)所占比重逐年提高，從86年的11.6%，上升到去年14.1%， 近四年都約14%。

隨著國人高齡化，108年底工業及服務業受僱員工平均年齡已經達到40.2歲，近七年增加

增加1.2歲，雖然仍以25歲至44歲者占58.1%最多，但占比逐年下降；45歲以上者占33.1%，較107年增加0.2個百分點。

在同一家事業單位員工，服務年資以1年至未滿3年者占25.8%最多，5年至未滿10年者占18.5%次之，平均服務年資6.2年，較107年增加0.1年。

主計總處表示，去年因全球景氣受美中貿易紛擾影響，國內經濟雖仍穩定成長，但勞

動市場動能則略降。工業及服務業受僱員工全年進入223.3萬人次，全年退出214.7萬人次，也就是全年約有200多萬人次進進出出職場後，淨進入8.6萬人次，較107年減少1.4萬人次。

主計總處分析，由於勞退新制上路後，退休金改隨個人帳戶走，勞工不必為了退休金在同一家公司累計年資，因此勞工換工作頻率變高，加上人口高齡化影響，屆齡退休人數漸增，因此近四年因退休(含優惠退休)而離職者都有超過10萬人。

至於108年全年受僱員工員工總報酬為74.9萬元，較前一年增加1.8萬元、2.5%。其中員工薪資報酬64.4萬元，包括經常性薪資50.3萬較前一年增加1.1萬千元、2.3%，占總報酬67.1%；非經常性薪資14.1萬元（包括加班費及非按月發放之工作、績效、全勤獎金、年節獎金等）增加四千元、2.8%，占總報酬18.9%。

至於雇主負擔的非薪資報酬共10.5萬元，其中包括員工保險費5萬6967元(因勞保費率由10.5%調整至11.0%增加3千元)，員工退休金提撥或準備金3萬6349元，加計其他非薪資1萬2134元，合計10.5萬元，占總報酬74.9萬元14.1%。