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東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

台中電廠減煤減排4.0 10月起自主擴大減煤

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

台電今（29）日表示，台中電廠10月1日起正式進入「減煤減排4.0」。由於供電情勢更趨穩定，自10月1日起進入空汙季後，台中電廠將正式執行「擴大自主減煤方案」，不但在空汙季期間限制全廠運轉機組數，甚至限制實際發電量。

台電強調，從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」，到「擴大自主減煤」，台電遵守對民眾的承諾，年年加強改善作為，台中電廠空汙排放量五年來已減少超過五成，中部地區PM2.5今年1至8月平均濃度為歷史最佳。

台電說明，台中電廠目前採取「空汙季運轉八部，非空汙季運轉九部」的運轉模式。今年10月起進入空污季後，將進一步執行「擴大自主減煤方案」，最多運轉機組數從原先承諾的八部機組，進一步減少為七部機組。

此外，更進一步限制總發電量，不超過六部機滿載發電量330萬瓩，與過去空汙季八部機運轉發電量440萬瓩相較，等於再減少二部機組的發電量。

台電說明，供電情勢自去年起逐步趨於穩定，去年苗栗通霄電廠161kV輸電線路完工升級、今年通霄電廠345kV超高壓輸電線路完工送電，注入穩定供電強心針，去年7月迄今，已持續一年以上維持供電燈號綠燈。

台電表示，事實上，從2017年開始，台電便配合環保署空品預警進行降載，只要不影響供電，在空氣品質不良的時候，盡量讓火力機組降載；總計台中電廠自2017年11月至今年8月，共降載1056次，減發超過120億度電。

回顧台電減煤減排進程，從配合空品預警降載的「減煤減排1.0」，到確立台中電廠空汙季不特定機組停止運轉、限制全廠運轉機組數的模式，進入「減煤減排2.0」，空汙季只運轉八部機組。

從2018年起，台中電廠十部機組同時運轉的天數較前一年減少近四成，去年十部機組同時上線運轉的天數更是歸零，正式告別「全廠火力全開」的時代。

去年因供電趨穩定，台電除遵守「空污季運轉八部」的承諾外，9月起採取「減煤減排3.0」環保停機措施，擴大減煤減排，在不影響供電的前提下，讓一整部機組完整停下來。環保停機措施，讓台中電廠去年減發66.4億度，為前年減發度數的2.2倍。

此外，台中電廠也在重要時刻，盡量增加停機數目，如去年10月底沙塵暴來襲，全廠停了五部機；今年1月24日除夕，全廠更停了六部機，發電量不到全廠裝置容量的二成。

台電強調，透過「擴大自主減煤方案」，台中電廠十部機組都可以為兼顧穩定供電及改善空品貢獻心力。電廠十部機組中，狀態好的機組上線發電，並遵守運轉機組數及發電量的限制，停機的機組則進行保養調校，保持良好狀態，隨時替換上線，以確保上線發電的機組都是效率高、排放低的機組。

台電表示，如同過去每一項為了改善空品、降低排放所作出的努力，「減煤減排4.0」再次證明，「穩供」與「環保」可以並行不悖，無需在兩者之間做出選擇。

台電強調，環保署空品監測顯示，台中市今年上半年PM2.5平均濃度創歷年同期新低，空氣品質指數（AQI）大於100、空品不良的天數為19天，亦為歷年同期最少。

電廠 台電

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