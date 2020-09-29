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台電與三大司法機關建立溝通平台 助業務推動

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電公司董事長楊偉甫（左）與法務部政務次長陳明堂於今（29）日「促進業務透明座談會」中相互交流。 圖／台電提供
台電公司董事長楊偉甫（左）與法務部政務次長陳明堂於今（29）日「促進業務透明座談會」中相互交流。 圖／台電提供

台電今（29）日表示，為了順利推動業務，台電與檢察、廉政與調查三大司法機關，建立「業務透明溝通平台」，透過定期拜會、座談會，以及資訊交流等方式，一方面讓台電在推動採購等業務過程中，司法機關提供專業法律意見，讓台電可以合乎法規要求，另一方面在面對竊電等違法情事時，可以透過與司法機關合作，即時遏止，維護絕大多數用戶的權益。

台電強調，台電業務能否順利推動，影響國家能源政策的執行與民眾用電權益維護，但過程中常常面臨法規面問題。因此，台電不僅與檢廉調三大司法機關建立溝通平台，並規劃於北中南三地舉辦「促進業務透明座談會」。

中區與南區座談會已分別於7月22日、8月5日在高雄與台中舉辦。北區座談會今（29）日於台電公司登場，除了邀請法務部政務次長陳明堂親臨外，檢廉調三大司法機關首長更齊聚一堂，也包括台灣台北地方檢察署檢察長周章欽、法務部廉政署署長鄭銘謙，以及法務部調查局台北市調查處處長劉復興，各就其執掌提供專業意見，並與台電公司內負責採購及查緝竊電等單位進行意見交流。

台電表示，台電肩負穩定供電的任務，配合政府能源政策推動各項重大電力建設，過程中必須依法執行採購工作，常需要專責司法機關提供意見協助，才能順利且迅速推動工程，達成能源轉型的任務。而透過「業務透明溝通平台」的運作，台電推行重大工程時，可以與相關司法機關建立聯繫，一方面由司法機關提供專業法律建議，一方面如果在採購過程中察覺有違法疑慮，也可快速通報司法機關。

台電進一步指出，台電另一項常涉及法律問題的業務，也就是竊電或偷電纜等破壞電力設備的問題。以竊電為例，用戶竊電不只是台電電費收入減少的問題，更可能造成因其他饋線超過負載造成停電事故，影響其他用戶。目前台電各地區營業處均與地方警察機關建立查緝竊電的聯繫管道，未來更將透過與三大司法機關合作，加強對竊電等不法行為的即時嚇阻，以維護合法用戶的權益。

包括檢察、廉政、調查等三大司法機關主管出席座談會。左起為：經濟部政風處處長高伯陽、法務部調查局台北市調查處處長劉復興、台北地方檢察署主任檢察官黃珮瑜、法務部參事洪培根、法務部廉政署署長鄭銘謙、台電董事長楊偉甫、法務部政務次長陳明堂、台北地方檢察署檢察長周章欽、台電副總王振勇、台電專總胡大民、台電政風處處長蕭勝興。 圖／台電提供
包括檢察、廉政、調查等三大司法機關主管出席座談會。左起為：經濟部政風處處長高伯陽、法務部調查局台北市調查處處長劉復興、台北地方檢察署主任檢察官黃珮瑜、法務部參事洪培根、法務部廉政署署長鄭銘謙、台電董事長楊偉甫、法務部政務次長陳明堂、台北地方檢察署檢察長周章欽、台電副總王振勇、台電專總胡大民、台電政風處處長蕭勝興。 圖／台電提供

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