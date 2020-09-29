彰芳西島離岸風電攜手華城 機艙組裝落腳台中港

哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫今（29）日與華城電機簽署機艙組裝廠工程合約，落腳台中港，預計於2022年第3季完工後，台灣菱重維特斯（MVOW）將進駐啟用，展開風機組裝作業，主要供應彰芳、西島及中能三案所需，落實經濟部工業局要求「機艙組裝」在地化。

CIP說明，彰芳暨西島離岸風電計畫以開發商角色，催生機艙組裝廠的誕生，媒合國際風機系統大廠台灣菱重維特斯（MVOW）及國內重電大廠華城電機，讓機艙組裝廠成功落腳台中港。

CIP指出，華城電機機艙組裝廠鄰近36號風機預組裝碼頭，利於風機零組件裝載並運輸至外海場址進行安裝；未來機艙組裝廠完工後，MVOW將進駐啟用，展開風機組裝作業，主要供應彰芳、西島及中能三案所需，另也可供其他同樣有需落實機艙組裝在地化項目之風場計畫所使用。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，彰芳暨西島離岸風場計畫自提交產業關聯執行方案，並於去年12月底獲經濟部工業局正式通過後，與華城電機洽談合作，雙方繼今年5月底簽署先期設計合約，本次工程營建合約的簽署更進一步落實產業關聯承諾，幫助國內供應鏈業者學習關鍵技術，帶動產業升級。

華城電機董事長許邦福表示，機艙組裝廠現階段已開始執行細設作業，預計今年底前、明年初完成請照，並預計於明年春節後動工、2022年第3季完工。

此外，為使台灣風機本土化的能量能持續，健全在地供應鏈，CIP及華城電機也呼籲政府即早公告區塊開發及相關招商辦法，使產業鏈間的合作關係與方向能更為地明確，並立基於雙方現階段組裝廠工程開發案之上，瞄準第三階段區塊開發機會，延續合作關係。

CIP說明，彰芳暨西島離岸風場為經濟部能源局公布之27號離岸風力發電場址及場址A，位於彰化外海。彰芳暨西島風場於2018年經濟部能源局離岸風電遴選中共獲配600MW併網容量，2018年底取得籌設許可（EP），2019年1月與台電簽訂風力發電離岸系統電能購售契約（PPA），並於2018年及2019年12月獲經濟部工業局產業關聯審查通過，預計於 2021年及2023年分別完成100MW及500MW之併聯商轉。

彰芳暨西島離岸風場由CIP主導開發，2020年獲金管會通過台灣人壽與全球人壽參與彰芳西島風場，為首個由本土壽險業者投資之離岸風電計畫。