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勞保何時改？蘇貞昌：政府沒倒，勞保就不會倒

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
勞保潛藏債務已高達十兆，若年改持續不動，財務缺口與勞工心理的隱憂，年年擴大。 報系資料照／記者林俊良攝影
勞保潛藏債務已高達十兆，若年改持續不動，財務缺口與勞工心理的隱憂，年年擴大。 報系資料照／記者林俊良攝影

勞保潛在負債高達10兆元，立委詢問何時提出改革方案？行政院長蘇貞昌今（29）日表示，政府對於千萬勞工為國家的努力，表示肯定與敬重，政府一定會負最後支付責任，並拿大筆預算撥補，不會讓勞保倒。他也強調「政府沒倒，勞保就不會倒。」

國民黨立委曾銘宗今日於立法院院會質詢指出，勞保財務潛在負債高達10兆元，而且評估可能在2026年破產，每年還持續增加5,000億元潛在負債，政府何時會提出勞保改革方案？蘇揆答詢表示，政府對於千萬勞工為國家努力，表示肯定與尊重。

蘇揆表示，政府會對勞保負起最後支付責任，政府也拿出大筆預算撥補，不會讓勞保倒，「政府沒倒，勞保就不會倒」，至於如何讓其合理、更永續，各方都有討論，目前政府還是一個態度，就是相關作業尊重各方意見，所謂的勞保什麼時候會倒，就是端視政府處理的態度。

曾銘宗再度追問何時能提出明確的勞保改革方案？蘇揆答詢指出，「老實說，政府要特別讓勞工朋友有信心，不是外界喊政府會讓勞保怎樣、砍多少，現在並無這樣的案，政府是這樣態度。」

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勞保 曾銘宗 國民黨 蘇貞昌

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