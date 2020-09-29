蘇貞昌允續推實價登錄2.0修法 承諾本會期送草案

高房價讓不少年輕人望房興嘆。時代力量立委邱顯智今（29）日質詢問及實價登錄2.0議題（平均地權條例），並問是否為行主案要持續推動的政策？行政院長蘇貞昌爽快地回答「對！而且要做優先法案！」對於時程，也允諾本會期可以送案。

立法院於2019年7月1日三讀通過《平均地權條例部分條文修正案》，修法主旨為提升申報登錄資訊揭露的即時性及正確性，改由權利人及義務人（即買賣雙方）於申請買賣移轉登記時共同申報登錄，同時若登錄資訊不實，可罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

不過由於該次三讀通過的法案，是由民進黨立委張宏陸所提的「平均地權條例」第47條、第81條之二、第87條條文修正草案版本，並為納入「門牌全都露」、「預售屋即時登錄」等外界關注的兩大重點，遭時代力量批評「實價登錄2.0」實為「實價登錄0.5」。

對此，邱顯智今日於立法院院會質詢實價登錄議題，表示現在年輕人買不起房，他也注意到實價登錄2.0未在行政院110年度施政方針中被提及，因此實價登錄2.0是否仍為行政院要持續推動的政策？蘇揆簡潔地回答「對！」

邱顯智表示，該修法草案已經由內政部報到行政院了，而他查詢發現行政院待處理的法律案中，第11個就是「平均地權條例部分條文修正草案」，所以這些行政院仍要推動沒改變嗎？蘇揆回應，「對，而且要做優先法案。」

邱顯智接著問道，所以門牌有全揭露、預售屋即時登載（的草案），應該可以承諾在本會期或哪時送出？蘇揆對此也簡明回答「好！可以！」