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新10月驚奇 美匯率報告為何遲到？

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

新世代金融基金會今（29）日發布新聞稿指出，More than a trade war的美中貿易戰，延伸到貨幣戰，美國財政部連續第3次遲延應每半年發布的「國際經濟及外匯報告」，這技術上毫無困難在法定4月發布的報告，一延再延，結果是最佳狀況將與10月報告一起上菜，是為總統大選尋覓發布時機？還是為貿易談判再找籌碼？

2020年1月美國匯率報告中，台灣雖未被列入觀察名單，但該報告引述「國外關係委員會」的報導，認為台灣透過換匯方式來干預匯率，規模至少達1,300億美元（雖遭央行否認）；2020年第1季台灣經常帳餘額佔GDP比重達8.07%；9月17日，央行楊總裁指出美中衝突及新冠疫情，台灣出口變好，對美出超雖逾200億美元，但不是非常多，可再與美協商。上述數據推估今年底，台灣似乎可符合匯率操縱國三項標準，面對敏感的匯率問題，總裁也不諱言「央行必須維持國內金融穩定還有幣值穩定」，對於過往總是模糊的匯率政策做了透明化的宣示。

美國原定4月出版的匯率報告，一再延期，10月將是下半年報告的預定出版日，兩份報告一次問世？ 還是一併再延？ 似乎在疫情下的美國選民不甚關心，近兩月來，配合美國大選，台美關係「人為」升温，導致中國大陸以軍事向美台示威及引起亞洲地緣政治緊張。新冠疫情仍熾，Fed為經濟振興，不遺餘力，在3月底宣布無限量購債，並將公司債納入資產負債表，比起金融海嘯後，Fed總資產及MBS持有總額雙雙成長超過200%。Fed對通貨膨脹目標改採取前所未見的「平均」方式計算，也容忍通膨率暫時超過2%目標，並維持低利率，似乎想透過QE通膨，讓美元貶值。

近期新台幣升值，盤中也曾出現睽違七年半，首度衝破29美元大關，感覺上有點配合10月驚奇氣氛的培養與醖釀。最後美國匯率報告的10月驚奇，或許美國已不用理會台灣、中國是否符合匯率操縱國條件，即使中國未符合條件，仍列入匯率操縱國，台灣縱符合條件，也未必列入觀察名單或匯率操縱國。選情緊繃，任何驚奇，也將不足為奇！

匯率 疫情 央行

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