台灣經濟如何對陸脫鈎又成長 考驗政府智慧

CRIF中華徵信所今天(29日)發表「從美中外銷訂單消長觀察台灣經濟趨勢」的報告，提醒若來自中國大陸的訂單下降，但來自美國的訂單成長有限，我國的經濟成長動能將受影響。如何持續減低對大陸的經濟倚賴，又能夠使來自美國的訂單成長，要看政府的智慧。

以下為報告內容：

雖然今年全球遭新冠疫情衝擊，減緩主要國家經濟成長，不過依據經濟部近期公布的今年8月外銷訂單金額為454.88億美元，較2019年8月成長13.59％，1至8月的外銷訂單金額則達3,137.15美元，較2019年同期也成長3.39％，顯示在新冠疫情及美中關係惡化情形下，台灣反而成為全球工業訂單的贏家。

分析今年外銷訂單主要來源地區，以美國地區接單成長9.3％為最高，中國大陸(含香港，以下皆同)地區單成長7.8％為次高，歐洲地區接單成長6.6％為第三高，可見即便台灣在美中關惡化情況下，也仍然是兩大國所倚賴的重要產業供應鏈。

若追溯近20年台灣來自美國與中國大陸訂單的變化，也可以看出台灣與美中的關係。2001年來自美國訂單占台灣外銷訂單的31.66％，當時來自中國大陸的訂單僅占19.02％，但是從2002年來自美國的訂單占比下降至29.6％，來自中國大陸訂單占比則上升到21.37％，美國訂單下滑了2.06個百分點，中國大陸訂單卻增加了2.35個百分點。

同時也從2002年開始，進入美國的訂單逐年下降，中國大陸訂單逐年成長的時代。值得注意的是，從2002年到2006年這段期間，美國訂單雖然節節下降，但是訂單的占比仍然維持高於中大陸。

但到了2007年美國發生次貸風暴這一年，來自中國大陸訂單金額達到914.24億美元、占比提升到26.44％，雙雙超越了美國的訂單金額793.34億美元、占比24.44％，正式開啟中國大陸成為我國接單大來源國的時代。

2010年兩岸簽署ECFA協議，來自中國大陸訂單金額首度突破1,000億美元大關達到1,090.8億美元，訂單占比上升到26.82％，占比較美國高出5.52個百分點之多，創下美中訂單占比的最大落差。

但是自2011年開始，美國訂單金額和占比展開連續回升，2014年起美國又成為我國外銷訂單來源最大國。

2016年民進黨再次執政，來自美國訂單的占比回升到28.7％，較中國大陸訂單占比的24.01％高出4.6個百分點，再度創下兩大國的訂單占比的差距。

2019年美中貿易戰延燒，來自美國訂單占比達到28.95％，再創2003年以的新高，至2019年美國已經連續六年訂單金額與訂單占比都超越中國大陸，其中顯然有兩大關鍵，一是與中國大陸經濟成長放緩有關；二則與台灣的親美路線也有著密不可分的關係。

美中關係持續惡化下，今年1至8月來自美國訂單成長9.3%；中國大陸訂單金額同步上升，則與中國大陸擔心美國的後續動作，持續增加台灣供應鏈的庫存有關，形成美中兩國同時對我國訂單成長的原因。

由此可以推論，我國自2014年起，紅色供應鏈漸漸抬頭，自然地試圖展開與中國大陸產業脫鈎的動作，到2016年更加快了這個趨勢。

不過至今年前八月為止，中國大陸訂單占比仍然維持26.35％的高占比，兩岸經濟想要進一步脫鈎不是容易的事。

若由近五年美中兩國間的相互市占率來看，中國大陸在美國市占率由2017年的21.6％，下降至今年前7月的17.3％，市占率大跌了4.3個百分點；而美國在中國大陸的市占率更從2016年的8.7％，下降至今年前8月的5.3％新低，可見美中關的惡化直接嚴重影響兩國彼此的市占率。

如果美國持續降低對中國大陸的市占率，那麼轉單台灣也就是可期待的事。不過，從蘋果開始進行大陸供應鏈在地化的動作來看，未來，來自中國大陸的訂單是否進一步減少也要觀察。

如果中國大陸訂單下降，但來自美國的訂單成長高於中國大陸的下降，那麼兩岸濟也就順理成章的持續脫鈎。

但值得注意的是，若來自中國大陸訂單下降，但美國訂單成長有限，我國的經濟也就會受影響。

如何持續減低對中國大陸的經濟倚賴，又能夠使來自美國的訂單成長，就要看政府的智慧了。