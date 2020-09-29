8月製造業景氣燈號終結連五藍 轉為黃藍燈

台經院今（29）日發布8月製造業景氣燈號，燈號終結連五藍，轉為代表低迷的「黃藍燈」，信號值由7月之9.97分增加至11分。台經院指出，受惠於美國擴大華為禁令，迫使華為緊急向國內廠商下單備貨，加上時序進入電子終端產品備貨旺季，帶動國內出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率擴大，廠商對景氣看法較先前調查樂觀。

台經院分析，整體而言，製造業景氣燈號終結連五月衰退藍燈表現，轉為代表低迷的黃藍燈，且就景氣信號分數來看，8月信號分數已連續兩個月走高，顯示國內傳統產業景氣隨著海外需求回升而逐月復甦，而電子資訊產業則受惠於新興科技應用與遠距商機的強勁需求，加上轉單效應，使得電子產業景氣燈號多為綠燈表現。

在國內方面，台經院指出，受惠於美國擴大華為禁令，迫使華為緊急向國內廠商下單備貨，加上時序進入電子終端產品備貨旺季，帶動國內出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率擴大，廠商對景氣看法亦較先前調查樂觀，有助於拉抬經營環境面、原物料投入面與需求面指標表現。

就細部產業來看，在金屬基本產業方面，雖然國際煉鋼原料及基本金屬報價高檔震盪，有利於鋼材報價調漲，且用鋼產業用料需求亦小幅回溫，然國內營建鋼材銷售因缺工而導致出貨受到影響，加上國內鋼鐵大廠高爐以及熱軋產線歲修，致使相關產品產量減少，故8月金屬基本業景氣燈號續維持衰退的藍燈。

在電子零組件方面，時序進入電子終端產品備貨旺季，加上陸廠急單挹注、新興科技運用趨勢未減等，使得該業的出口、外銷訂單、生產指數年增率表現依舊亮眼，拉抬需求面與經營環境面指標表現，因此8月電子零組件業景氣燈號續維持持平的綠燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於宅經濟與遠距商機持續發酵，帶動教育與電競機種筆電出貨表現，加上國際知名大廠英特爾、超微及輝達旗下CPU及GPU新品相繼推出，有助於國內相關廠商的晶片組主機板維持顯著出貨力道，因此該產業景氣燈號續維持持平的綠燈。

觀察近期主要國家的經濟表現來看，美國、歐元區同步上修第2季經濟成長率，且自6月開始，隨著各國陸續重啟經濟活動，美、歐零售銷售年增率轉為正向，進出口年減幅度多呈逐月縮小態勢，加上主要國家的製造業採購經理人指數多已回到擴張區間，顯示全球經濟正從疫情危機中緩步復甦。

不過，台經院指出，近期歐洲疫情再度爆發，顯示在疫苗尚未問世之前，疫情仍具高度不確定性，加上美國新一輪財政刺激方案至今尚未通過，這些恐導致美歐需求繼續回升的力道減弱，進而影響全球經濟復甦的腳步。