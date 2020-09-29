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商研院、信保基金簽署MOU 提供商業服務業振興融資加值

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
在經濟部商業司司長李鎂（中）見證下，商研院CDRI董事長許添財（右）及信保基金董事長李耀魁（左）代表簽署「商業服務業振興融資保證加值計畫」合作備忘錄。 圖／商研院提供
在經濟部商業司司長李鎂（中）見證下，商研院CDRI董事長許添財（右）及信保基金董事長李耀魁（左）代表簽署「商業服務業振興融資保證加值計畫」合作備忘錄。 圖／商研院提供

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟活動，商業服務業企業主經營現況險峻，商研院與中小企業信保基金今（29）日簽署「商業服務業振興融資保證加值計畫」合作備忘錄（MOU），未來將透過雙邊合作，協助優質中小企業發展，助企業鍍金加值，轉智成金。

經濟部指出，本計畫將由商研院推薦曾與商研院有一般輔導或服務，如參與商研院補助計畫、媒察團、二代班等，或者專案委託或服務，如企業委託本院研究調查、行銷策略分析、商業模式研究等，且具發展潛力的中小企業，再經信保基金進行初步篩選推薦予金融機構，建立快速核保機制，受理金融機構申請信用保證。

商研院董事長許添財表示，新冠肺炎讓很多國家經濟陷入「技術性衰退」，台灣是極少數持續正成長的國家之一，此一難得的成長率還是拜國內防疫成功與政府卯足全力進行紓困與振興政策的結果，而針對此加值計畫，商研院內部將建立完整的SOP標準作業流程，並在審慎查核合作業者後出具評估報告推薦予信保基金，讓商研院輔導過的優質業者都能有機會獲得更完善的融資管道。

信保基金董事長李耀魁指出，針對本次合作，信保基金特別於日前召開董事會，通過修正「前瞻建設、新創重點產業暨優質企業優惠保證措施」，中小企業如經商研院的輔導推薦得納入適用該項優惠保證措施的範圍，此次計畫將享有目前信保基金最高9.5成保證成數，以及額外增加最高1億元的保證融資額度。

李耀魁也進一步分享，信保基金配合政府各項紓困及振興貸款提供優惠保證，統計至9月23日已協助逾22.2萬家企業及超過92.9萬名勞工取得銀行低利貸款逾8,500億元。

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