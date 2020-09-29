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8月製造業景氣回升 燈號由藍燈轉黃藍燈

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台經院製造業景氣燈號變化。圖／台經院提供
台經院製造業景氣燈號變化。圖／台經院提供

台灣經濟研究院今（29）日發布8月製造業景氣燈號，終於變燈號了，8月轉為黃藍燈。自3月起連亮了五個藍燈，藍燈代表衰退，到8月才見到黃藍燈，黃藍燈代表低迷。

8月整體製造業景氣信號值為11.00分，較7月的9.97分增加1.03分。上升到逾13分就可以站上綠燈，8月在黃藍燈區的中間偏低的位置。

台經院表示，近期美國、歐元區同步上修第2季經濟成長率，主要國家的製造業採購經理人指數多已回到擴張區間，顯示全球經濟正從新冠肺炎危機中緩步復甦。在國內方面，受惠於美國擴大華為禁令，迫使華為緊急向國內廠商下單備貨，加上時序進入電子終端產品備貨旺季，帶動國內出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率擴大，廠商對景氣看法亦較先前調查樂觀，有助於拉抬經營環境面、原物料投入面與需求面指標表現。

就細部產業來看，金屬基本業續維持藍燈，雖然國際煉鋼原料及基本金屬報價高檔震盪，有利於鋼材報價調漲，且用鋼產業用料需求亦小幅回溫，然國內營建鋼材銷售因缺工而導致出貨受到影響，國內鋼鐵大廠高爐以及熱軋產線歲修，也使相關產品產量減少。

在電子零組件業續亮綠燈，進入電子終端產品備貨旺季，加上陸廠急單挹注、新興科技運用趨勢未減等，使得該業的出口、外銷訂單、生產指數年增率表現依舊亮眼，拉抬需求面與經營環境面指標表現。

電腦、電子產品及光學製品業也續亮綠燈，受惠於宅經濟與遠距商機持續發酵，帶動教育與電競機種筆電出貨表現，加上國際知名大廠英特爾、超微及輝達旗下CPU及GPU新品相繼推出，有助於國內相關廠商的晶片組主機板維持顯著出貨力道。

展望未來，台經院指出，國內傳統產業景氣隨著海外需求回升逐月復甦，電子資訊產業受惠於新興科技應用與遠距商機的強勁需求，加上還有轉單效應，情勢良好。不過復甦之路也有雜音，近期歐洲疫情再度爆發，顯示在疫苗尚未問世之前，疫情仍具高度不確定性，加上美國新一輪財政刺激方案至今尚未通過，這些恐導致美歐需求繼續回升的力道減弱。

景氣燈號 製造業

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