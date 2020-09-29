台灣大林之晨：5G後續釋頻譜 勿重蹈WiMAX錯誤

五大電信事業以高達1421.9億元的標金取得3.5GHz及28GHz的頻譜，今年進入台灣5G元年。台灣通訊學會今天舉辦「5G x 數位轉型高峰論壇」，五大電信業者與會，台灣大哥大總經理林之晨建議，政府未來釋照應該跟進國際趨勢，優先考慮將N78頻段（3300MHz-3800MHz）其他頻譜釋出，後續釋出N77頻段（3300-4200MHz），再去考慮釋出更高頻的N79頻段（4400MHz-5000MHz）。

目前，N77和N78是全球最普遍常用的的5G NR頻段。台灣大哥大在第一波釋照時取得較少的頻寬，最近一直希望政府可以繼續釋照，增加頻寬。五大電信業者拜會國家通訊傳播委員會（NCC）時，台灣大董事長蔡明忠對於政府後續規劃釋出頻段的進度也相當在意。

林之晨今天在論壇中舉例指出，當初台灣因為聽信了科技大廠的說法，投入大量資源在冷門的WiMAX技術上，後來因此業界付出了數百億的代價。現在政府想要後續釋照，應該跟隨全球趨勢，清出衛星使用的頻段，先將主流的N78、N77頻段釋出，最後再去考慮釋出N79，避免太早跨入N79，卻重蹈ＷiMAX的錯誤。

林之晨拿WiMAX做為案例，打了經濟部的臉，也同時讓NCC有點尷尬。因當初WiMAX政策由經濟部主導，NCC執行後續的釋照規劃。但最後鼓吹WiMAX技術的英特爾宣布退出，並在台灣全身而退，台灣的WiMAX業者卻陷於必須持續升級才能換照、卻沒有設備可買的窘境。

2015年底NCC讓台灣WiMAX走入歷史，業界及國家損失數百億投資，但業者不服撤照提出行政訴訟，NCC先後在2016年輸了大同電信的行政訴訟，2017年也輸給全球一動，NCC更因此被監察院糾正重大違失。不過，目前行政訴訟還在進行。