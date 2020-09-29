對疫情擔憂再起 多數股市資金淨流出

歐美疫情有升溫之勢，加上美國總統大選帶來的不確定性仍干擾市場，全球股市多走跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除亞洲不含日本股市淨流入約5.09億美元外，包括歐非中東、拉美、新興市場及美國等股市資金皆呈失血狀態，反應了轉趨保守的市場情緒。

安聯投信表示， 新冠疫情在歐洲數國近來轉為嚴峻，甚至創下新高確診紀錄，包括英法荷西等國也重啟程度不一的封閉式管理，引發市場擔憂；在市場期盼的美國新一輪刺激法案方面，美國眾議院上周起草一規模約2.4兆的方案，將與財政部長重啟談判，雖仍未談妥確定，但消息仍對市場帶來激勵。在多空雜音干擾下，上周全球股市走勢呈寬幅震盪，美股主要指數單周走勢分歧，道瓊與標普小幅收黑，費半及那斯達克走揚，漲跌互見。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，疫情近期於歐美地區有再起之勢，市場擔心是否會再次對經濟及市場帶來影響。回顧上半年疫情對市場衝擊最嚴重期間（2月19日美股起跌至3月23日今年波段低點間），美股主要指數之一的標普500指數下跌約33.9%，而後則在3月23日年初至今最低點至近期8月底爬升約56.4%，已重新由負回正，展現一定韌性。

謝佳伶表示，進一步觀察，可發現其他如羅素1000、美國可轉債等同為美國風險性資產，在上述相同期間卻皆繳出優於標普500指數的表現。舉例來說，此二資產在2至3月，市場悲觀的主跌段間，跌幅皆小於標普指數，其中可轉債跌幅約為標普的7成多；而在風險情緒轉家、股市從低點開始爬升後至8月底間，兩者不但漲幅皆大於標普500，其中羅素1000漲幅更高出3成，顯示在穩健的基本面支撐下，美國仍有許多極具潛力與強勢的成長性資產值得關注。

謝佳伶指出，面對包括第二波疫情、美中關係緊張等多重灰犀牛潛伏，隨時可能對市場帶來衝擊的此時，建議可關注如上述美國可轉債、成長股（如羅素1000）等上攻能力強、下檔相對有撐的優質資產，並可進一步加入可提供較佳息收的美國高收益債並組成多重資產，以高收益債穩定金流緩解資產下挫時幅度，進一步提高整體資產穩定性，協助投資人度過多空難測、震盪難息的時刻。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面上下震盪，但主要為包括美中關係、兩岸政治形勢變化等非基本面因素主導市場信心，加上指數目前來到歷史相對高檔區，持續面臨漲多拉回壓力，觀望氣氛轉濃，但整體走勢仍屬合理，且觀察至目前，尚未看到基本面出現結構性改變。

展望後市，廖哲宏指出，美中貿易及兩岸關係為現階段的觀察重點，加上仍在美國大選前的波動期以及面臨來自技術面的壓力，短期內台股走勢應偏向保守。不過由於近期指數下跌多非基本面因素，故建議可在出現拉回調整時布局具長期成長利基的類股，捕捉在風險情緒轉佳之後的成長契機。