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歐美疫情似有升溫之勢 風險債市呈壓

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
圖為美國聯準會（Fed）主席鮑爾6月底戴著口罩，出席眾議院金融服務委員會聽證會，報告Fed如何因應新冠疫情。歐新社
圖為美國聯準會（Fed）主席鮑爾6月底戴著口罩，出席眾議院金融服務委員會聽證會，報告Fed如何因應新冠疫情。歐新社

聯準會呼籲加大經濟刺激力道、歐洲疫情轉為嚴峻，上周信用債券承壓，公債小幅收漲。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債資金呈淨流出外，新興市場債與投資級債皆迎來資金淨流入，其中投資級債淨流入金額自上周之46億降至約32億美元，為過去24周以來最低淨流入金額。

安聯投信指出，美國聯準會主席上周於國會聽證會中表示美國經濟自年初以來持續恢復，但後續仍面臨不確定性，亟需政府紓困及財政政策支持；此外，肺炎疫情近來在歐洲部分地區有再起之勢，包括英法在內等國重啟封鎖措施，種種挑戰使市場情緒受到衝擊，拖累風險性債券表現，並使公債受惠於此避險情緒迎來資金流入，主要債市除美國政府債券走揚外，信用債如全球投資級與高收益債指數皆收黑，美國10年期公債殖利率收在0.65%，單周走跌約4個基點。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近期歐美各地新冠肺炎確診及死亡案例開始攀升，令人擔憂是否將出現第二波流行，進而影響金融市場及全球經濟復甦步調；此外，包括美中關係持續緊張、美國總統大選等風險帶來的不確定性可能隨時干擾市場，雖各國政府齊力寬鬆救市，但因市場多數資產在經過了過去數月的反彈後，面臨漲多壓力、風險偏好可能於近期快速變化，進而使公債在避險資金頻繁的流出流入之下，價格出現明顯幅度的波動。

謝佳伶表示，在疫情與政治變數影響下，此時相對看好基本面穩健與政策彈性寬鬆的美國相關資產。在產業方面，包括支援服務、商用租賃等低景氣循環產業有望在此時展現相對韌性；此外，受惠於經濟復甦的物流產業、受惠低利率及在家工作趨勢而需求上升的房地產等產業近來也有不錯表現，建議可關注上述相關美國產業的短天期高收益債券，除可藉由較短存續期減少受到債券市場利率震盪的影響外，也可從相關企業債提供穩定現金流及明顯高於公債的票息，在週期中後段的震盪中降低波動、尋收益。

債券 公債 疫情

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