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8月景氣回穩 亮出綠燈

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
圖／經濟日報提供
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春燕來了，國發會昨（28）日發布8月景氣對策信號綜合判斷分數為26分，較上月大幅增加5分，燈號轉呈代表穩定的綠燈；景氣領先、同時指標持續上升，且增幅逐月擴大，反映國內經濟漸趨回穩，可以樂觀預期國內景氣將步入綠燈階段。

國發會副主委鄭貞茂指出，這波受新冠肺炎疫情衝擊，景氣燈號自今年3月起連續五個月亮黃藍燈，8月轉為綠燈，可確定今年第2季是谷底，「谷底已經發生」，他更大膽預測，今年第4季經濟成長率有機會超過3%。主計總處於今年8月預測今年第4季經濟成長率為2.56%。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，受惠新興科技應用與遠距商機需求強勁，以及美國對陸廠祭出禁令生效前的備貨效應拉抬，8月生產、銷售與出口指標均持續擴增；加以振興消費政策發酵，帶動零售及餐飲業營業額上揚。我國整體景氣是自低點反轉跡象，且愈來愈明顯。

國發會指出，8月景氣對策信號分數為26分，較上月增加五分，燈號轉呈綠燈。九項構成項目中，股價指數由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加一分；工業生產指數、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點皆由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加一分；海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額皆由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加一分；機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少一分；其餘二項燈號不變。

吳明蕙分析，機械及電機設備進口變動率由上月7.9%減至4.1%，分數雖少一分，是主要是新台幣升值致年增率較低，但國內投資熱絡情勢不變。至於非農業部門就業人數雖仍續呈藍燈，隨著景氣好，「勞動市場一定會逐步改善」。

展望未來，鄭貞茂表示，目前國內景氣可說回復「正常」，但尚未回復到疫情前水準；進入秋冬，各國雖擔心新一波疫情，但各國對疫情應對已成熟，但美總統大選、各國還有多少紓困子彈，都是不確定因素。

景氣對策信號 疫情 國發會

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