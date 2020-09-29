景氣領先指標 連續五個月上升

國發會經濟發展處長吳明蕙昨（28）日指出，我景氣燈號亮綠燈，景氣領先指標已經連續五個月上升，累計幅度達5.86%；同時指標已連續三個月上升，累計幅度達1.55%，惟累計上升幅度仍不夠，未來我景氣仍會波動。

吳明蕙表示，全球經濟呈現不均衡的復甦，有些國家好，有些國家差，景氣轉好的國家也有可能一遇疫情，景氣又下來；台灣因防疫佳，經濟活動未受影響，但我國景氣仍會受全球經濟影響，預期未來進入綠燈階段，仍會上上下下波動。

她表示，我國景氣燈號轉為綠燈，但國際景氣仍未復甦，台灣很難置身事外，一有疫情，需求下降，台灣出口又會受影響；惟近來傳統產業出口，例如機構設備業，跌幅已縮小。

她分析，目前國際經濟情勢有往正面發展趨勢，美國、歐元區、中國大陸、日本的景氣領先指標都往上走；至於製造業經理人採購指數（PMI），包括美國、歐元區及大陸都呈持續擴張之勢。

她指出，根據HIS Markit對各國經濟成長率最新預測，有較上月預測好一點，但是修正幅度不大。